Итальянский архитектор в Одесской области

Ллуиджи Фьюмара (слева) в Одесской области. Фото: Одесская районная военная администрация

Красносельский сельсовет пригласил итальянского архитектора Луиджи Фьюмара для реализации проектов развития. Иностранный специалист заинтересовался селом и даже предложил несколько идей.

Об этом сообщают журналисты издания "Пульс Одесской области".

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Новые проекты

Местные чиновники уверяют, приглашенный в Одесскую область Луиджи Фьюмара предложил проекты, которые пойдут на пользу жителей сел всей громады, однако подробности пока не раскрывают. Кстати, архитектор посетил Красноселку уже во второй раз.

"Продолжаем нашу совместную работу над реализацией проектов развития Красносельской территориальной громады. Есть новые интересные идеи, предложенные господином Луиджи", — говорит председатель сельсовета Марина Архарий.

Что известно о Луиджи Фьюмару

Луиджи Фьюмара — профессор и член Швейцарского союза инженеров (SIA) и президент Международного форума "Человек и архитектура" (IFMA) со штаб-квартирой в Нидерландах. Он уже более 20 лет исследует развитие и принципы органической архитектуры и дизайна среды и воплощает их в собственных проектах.

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