Индустриальный парк в Николаеве — что планируют построить

Промышленный парк. Фото: Иллюстрированное/Минэкономики

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Индустриальному парку в Николаеве быть — такое решение приняли депутаты на сессии. Планируется что будут не только новые рабочие места и жилая площадь. Таким образом, в городе появится новый современный микрорайон.

Об этом шла речь на заседании Николаевского городского совета.

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Новый индустриальный парк планируют разместить в Ингульском районе между Баштанским и Херсонским шоссе. Около 30% его территории будут занимать бизнес-центры, 20% — жилая инфраструктура, остальную территорию нового района планируют отвести под дороги, зеленые зоны, сферу оказания услуг гражданам.

Интегрированный проект

В дальнейшем чиновники займутся проектно-сметной документацией и утверждением концепции парка, которую уже разработала итальянская компания One Works. Чиновники надеются на внебюджетное финансирование нового микрорайона благодаря донорским и другим организациям.

"Это интегрированный проект, который будет с учетом действующей инфраструктуры, повреждений в тех или иных локациях. Все это будет учитываться и интегрироваться ", — рассказала директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко.



Напомню, недавно мы писали о том, что в Одессе потратят 100 миллионов на дороги и тротуары. А также о том, почему заморозили ремонт Ивановского моста.