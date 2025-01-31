Індустріальний парк в Миколаєві — що планують збудувати

Промисловий парк. Фото: Ілюстроване/Мінекономіки

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Індустріальному парку у Миколаєві бути — таке рішення ухвалили депутати на сесії. Планується що будуть не тільки нові робочі місця та житлова площа. Таким чином, у місті з'явиться новий сучасний мікрорайон.

Про це йшлося на засіданні Миколаївської міської ради.

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Новий індустріальний парк планують розмістити в Інгульському районі між Баштанським та Херсонським шосе. Близько 30% його території будуть займати бізнес-центри, 20% — житлова інфраструктура, решту нового району планують відвести під дороги, зелені зони сфера надання послуг громадянам.

Інтегрований проєкт

Надалі чиновники займуться проєктно-кошторисною документацією та затвердженням концепції парку, яку вже розробила італійська компанія One Works. Чиновники сподіваються на позабюджетне фінансування нового мікрорайону завдяки донорським та інших організацій.

"Це інтегрований проєкт, який буде з урахуванням діючої інфраструктури, пошкоджень в тих чи інших локаціях. Все це буде враховуватись і інтегруватись" — розповіла директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко.



Нагадаю, нещодавно ми писали про те, що в Одесі витратять 100 мільйонів на дороги і тротуари. А також про те, чому заморозили ремонт Іванівського мосту.