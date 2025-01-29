Что известно о последствиях ракетного удара по Николаеву вечером 28 января 2025 года

В результате вечерней атаки РФ на Николаев погибли две женщины
Вечером во вторник, 28 января, россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Целью врага стало одно из предприятий пищевой промышленности. В результате атаки есть жертвы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно о последствиях ракетного удара по Николаеву
Из-под завалов спасатели деблокировали тела двух работниц предприятия. Одной из погибших 54 года, другой — 56 лет.
Частичному разрушению подверглось здание цеха. Есть повреждения административного здания предприятия.
На месте, кроме представителей ГСЧС, работали правоохранители, экстренные и коммунальные службы.
Напомним, вечером 28 января городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне ударили по городу. Ракета попала в частное предприятие.
Также мы сообщали, что утром 28 января россияне атаковали Одесскую область крылатой ракетой и семью беспилотниками. В результате обстрела пострадали три жителя Одессы и мужчина из Одесского района. Получили повреждения жилые дома и автомобили.
Читайте Новини.LIVE!