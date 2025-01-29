Что известно о последствиях ракетного удара по Николаеву вечером 28 января 2025 года

Спасатели разбирают завалы после обстрела предприятия в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевщины

Вечером во вторник, 28 января, россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Целью врага стало одно из предприятий пищевой промышленности. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Из-под завалов спасатели деблокировали тела двух работниц предприятия. Одной из погибших 54 года, другой — 56 лет.

Частичному разрушению подверглось здание цеха. Есть повреждения административного здания предприятия.

Спасатели разбирают завалы после обстрела. Фото: ГСЧС Николаевщины

На месте, кроме представителей ГСЧС, работали правоохранители, экстренные и коммунальные службы.

Напомним, вечером 28 января городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне ударили по городу. Ракета попала в частное предприятие.

Также мы сообщали, что утром 28 января россияне атаковали Одесскую область крылатой ракетой и семью беспилотниками. В результате обстрела пострадали три жителя Одессы и мужчина из Одесского района. Получили повреждения жилые дома и автомобили.