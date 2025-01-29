Що відомо про наслідки ракетного удару по Миколаєву ввечері 28 січня 2025 року

Унаслідок вечірньої атаки РФ на Миколаїв загинули дві жінки
Увечері у вівторок, 28 січня, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стало одне із підприємств харчової промисловості. Унаслідок атаки є жертви.
Про це повідомили у ДСНС України.
Що відомо про наслідки ракетного удару по Миколаєву
З-під завалів рятувальники деблокували тіла двох працівниць підприємства. Одній із загиблих 54 роки, іншій — 56 років.
Часткового руйнування зазнала будівля цеху. Є пошкодження адміністративної будівлі підприємства.
На місці, крім представників ДСНС, працювали правоохоронці, екстрені та комунальні служби.
Нагадаємо, увечері 28 січня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни вдарили по місту. Ракета влучила у приватне підприємство.
Також ми повідомляли, що вранці 28 січня росіяни атакували Одещину крилатою ракетою та сімома безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждали три жителі Одеси та чоловік з Одеського району. Зазнали пошкоджень житлові будинки та автомобілі.
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