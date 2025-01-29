Що відомо про наслідки ракетного удару по Миколаєву ввечері 28 січня 2025 року

Рятувальники розбирають завали після обстрілу підприємства в Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Увечері у вівторок, 28 січня, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стало одне із підприємств харчової промисловості. Унаслідок атаки є жертви.

Про це повідомили у ДСНС України.

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З-під завалів рятувальники деблокували тіла двох працівниць підприємства. Одній із загиблих 54 роки, іншій — 56 років.

Часткового руйнування зазнала будівля цеху. Є пошкодження адміністративної будівлі підприємства.

Рятувальники розбирають завали після обстрілу. Фото: ДСНС Миколаївщини

На місці, крім представників ДСНС, працювали правоохоронці, екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, увечері 28 січня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни вдарили по місту. Ракета влучила у приватне підприємство.

Також ми повідомляли, що вранці 28 січня росіяни атакували Одещину крилатою ракетою та сімома безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждали три жителі Одеси та чоловік з Одеського району. Зазнали пошкоджень житлові будинки та автомобілі.