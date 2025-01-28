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Росіяни обстріляли Миколаїв — є влучання

28 січня 2025 22:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Миколаєва 28 січня — росіяни вдарили по приватному підприємству
Рятувальник ліквідовує наслідки влучання. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 28 січня, російські військові обстріляли місто Миколаїв. Зафіксовано влучання на одному з підприємств.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

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За словами Сєнкевич, російська армія вдарила по місту ввечері. На місці влучання працюють відповідальні служби.

"Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Миколаєва
Повідомлення Сєнкевича у Telegram

Нагадаємо, 28 січня росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого було поранено двох людей. 

А у ніч проти 28 січня окупанти випустили 100 ударних дронів. Більшість ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона, 

війна вибух Миколаїв обстріли війна в Україні

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