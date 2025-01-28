Обстріл Миколаєва 28 січня — росіяни вдарили по приватному підприємству

Росіяни обстріляли Миколаїв — є влучання
У вівторок, 28 січня, російські військові обстріляли місто Миколаїв. Зафіксовано влучання на одному з підприємств.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
Обстріл Миколаєва
За словами Сєнкевич, російська армія вдарила по місту ввечері. На місці влучання працюють відповідальні служби.
"Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого було поранено двох людей.
А у ніч проти 28 січня окупанти випустили 100 ударних дронів. Більшість ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона,
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