Обстрел Николаева 28 января - россияне ударили по частному предприятию

Спасатель ликвидирует последствия попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС

Вторник, 28 января, российские военные обстреляли город Николаев. Зафиксировано попадание на одном из предприятий.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

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Обстрел Николаева

По словам Сенкевича, российская армия ударила по городу вечером. На месте попадания работают ответственные службы.

"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", — говорится в сообщении.

Сообщение Сенкевича в Telegram

Напомним, 28 января россияне ударили по Харькову, в результате чего были ранены два человека.

А в ночь на 28 января оккупанты выпустили 100 ударных дронов. Большинство вражеских беспилотников сбила противовоздушная оборона,