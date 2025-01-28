Обстрел Николаева 28 января - россияне ударили по частному предприятию

Россияне обстреляли Николаев — есть попадания
Вторник, 28 января, российские военные обстреляли город Николаев. Зафиксировано попадание на одном из предприятий.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
Обстрел Николаева
По словам Сенкевича, российская армия ударила по городу вечером. На месте попадания работают ответственные службы.
"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 января россияне ударили по Харькову, в результате чего были ранены два человека.
А в ночь на 28 января оккупанты выпустили 100 ударных дронов. Большинство вражеских беспилотников сбила противовоздушная оборона,
Читайте Новини.LIVE!