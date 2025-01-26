На тротуари та дороги в Одесі виділили 100 мільйонів грн

Чоловіки латають дорогу. Фото ілюстративне: УНІАН

Одеська міськрада виділить 100 мільйонів гривень на ремонт доріг та тротуарів у 2025 році. Проте використовують їх лише на завершення проєктів, розпочатих торік.

Про це повідомив начальник управління шляхового господарства Олег Бахмутов.

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На що витратять гроші

Планують продовжити ремонт на Овідіопольській дузі, що вже коштуватиме 92 мільйони гривень. Крім того, збираються завершити роботи на ділянці Балтська-Коришковського, проте для цього необхідно 27 мільйонів, кажуть у профільному комітеті. Також обираються зробити пандуси на вулицях Торгової та Пастера.

"Щодо тротуарів: у нас ще є кошти на поточний ремонт, і ми плануємо цього року кілька речей зробити з департаментом транспорту. Наприклад, зупинки. І, маючи досвід, ми зробимо ці зупинки з підходами, щоб люди з інвалідністю могли заходити", – каже Олег Бахмутов.

Зупинкові комплекси в Одесі

Ще чиновники збираються спорудити зупинки громадського транспорту у Високому провулку, на вулиці Паустовського та на Середньофонтанській біля Приморської райадміністрації. На деяких проєктах гроші доведеться заощаджувати, додають у міськраді.

"Також за програмою "Рівності" було розроблено проєкт вулиці Героїв Крут 12, це теж ми внесли. Тобто ми зменшили фінансування на Житомирську та Балтську, аби закінчити ці проєкти", — додає Олег Бахмутов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання на 3 мільйони будівництва водопроводу в Сухому Лимані, а також про виділення 21 мільйона гривень на облаштування інклюзивного пляжу в Одесі.