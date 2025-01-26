На тротуари та дороги в Одесі виділили 100 мільйонів грн

В Одесі витратять 100 мільйонів на дороги та тротуари
Одеська міськрада виділить 100 мільйонів гривень на ремонт доріг та тротуарів у 2025 році. Проте використовують їх лише на завершення проєктів, розпочатих торік.
Про це повідомив начальник управління шляхового господарства Олег Бахмутов.
На що витратять гроші
Планують продовжити ремонт на Овідіопольській дузі, що вже коштуватиме 92 мільйони гривень. Крім того, збираються завершити роботи на ділянці Балтська-Коришковського, проте для цього необхідно 27 мільйонів, кажуть у профільному комітеті. Також обираються зробити пандуси на вулицях Торгової та Пастера.
"Щодо тротуарів: у нас ще є кошти на поточний ремонт, і ми плануємо цього року кілька речей зробити з департаментом транспорту. Наприклад, зупинки. І, маючи досвід, ми зробимо ці зупинки з підходами, щоб люди з інвалідністю могли заходити", – каже Олег Бахмутов.
Зупинкові комплекси в Одесі
Ще чиновники збираються спорудити зупинки громадського транспорту у Високому провулку, на вулиці Паустовського та на Середньофонтанській біля Приморської райадміністрації. На деяких проєктах гроші доведеться заощаджувати, додають у міськраді.
"Також за програмою "Рівності" було розроблено проєкт вулиці Героїв Крут 12, це теж ми внесли. Тобто ми зменшили фінансування на Житомирську та Балтську, аби закінчити ці проєкти", — додає Олег Бахмутов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання на 3 мільйони будівництва водопроводу в Сухому Лимані, а також про виділення 21 мільйона гривень на облаштування інклюзивного пляжу в Одесі.
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