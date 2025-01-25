Будівництво водогону на Одещині коштуватиме 15 млн грн

Будівництво водогону. Фото: msk.in.

Будівництво водопроводу в селі Сухий Лиман на Одещині стало дорожчим на три мільйони гривень. Таїровська сільрада оголосила новий тендер для пошуку підрядника для цього проєкту. Вартість робіт склала понад 15 мільйонів гривень, хоча спочатку вони коштували 12 млн.

Про це стало відомо завдяки системі електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Як дорожчав проєкт

Проєкт коригували вже двічі. У 2021-му році, після перших поправок, на водопровід збиралися витратити 12 мільйонів, 151,7 тисячі гривень. Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю "Одесагрогаз". Проте проєкт скасували на підставі частини п'ятої статті 32 Закону України "Про публічні закупівлі". З метою скорочення витрат. Але даними "Центру публічних розслідувань" — у 2020 році вартість робіт оцінили лише у 2 мільйони 910 тисяч гривень. Тоді на аукціоні переможцем стало "Житлово-комунальне підприємство "Таїрове", проте незабаром угоду було розірвано через відсутність фінансування.

Аукціон на ремонт водогону у 2021 році. Фото: скриншот

Формат торгів

Аукціон призначений на 10 лютого цього року та пройде у формі відкритих торгів. Причина — Кабінет Міністрів України тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, скасував електронні аукціони.

Нагадаємо, одеський інститут провів тендер на відведення стічних вод на суму 3,83 млн грн. Також ми писали, що дружина одеського депутата годуватиме школи.