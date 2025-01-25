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Стоимость водопровода на Одесчине выросла на 3 миллиона — детали

25 января 2025 13:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Строительство водопровода в Одесской области будет стоить 15 млн грн
Строительство водопровода. Фото: msk.in.
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Строительство водопровода в селе Сухой Лиман в Одесской области стало дороже на три миллиона гривен. Таировский сельсовет объявил новый тендер для поиска подрядчика для этого проекта. Стоимость работ составила более 15 миллионов гривен, хотя изначально они стоили 12 млн.

Об этом стало известно благодаря системе электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Как дорожал проект

Проект корректировали уже дважды. В 2021-м году, после первых поправок, на водопровод собирались потратить 12 миллионов 151,7 тысячи гривен. Тендер выиграло общество с ограниченной ответственностью "Одессагрогаз". Однако проект отменили на основании части пятой статьи 32 Закона Украины "О публичных закупках". С целью сокращения расходов. Но данным "Центра публичных расследований" — в 2020 году стоимость работ оценили лишь в 2 миллиона 910 тысяч гривен. Тогда на аукционе победителем стало "Жилищно-коммунальное предприятие "Таирово", однако вскоре соглашение было расторгнуто из-за отсутствия финансирования.

Стоимость водопровода в Одесской области выросла на 3 миллиона - детали - фото 2
Аукцион на ремонт водопровода в 2021 году. Фото: скриншот

Формат торгов

Аукцион назначен на 10 февраля этого года и пройдет в форме открытых торгов. Причина — Кабинет Министров Украины временно, на период действия военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, отменил электронные аукционы.

Напомним, одесский институт провел тендер на отвод сточных вод на сумму 3,83 млн грн. Также мы писали, что жена одесского депутата будет кормить школы.

Одесса тендер Одесская область строительство Одесская ОГА Новости Одессы

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