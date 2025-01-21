Дружина одеського депутата заробляє на тендерах для шкіл: подробиці

Продукти на 10 млн — дружина одеського депутата годуватиме школи
Від початку 2025 року компанія "ВРЗ-21" уклала 19 контрактів на постачання продуктів харчування до закладів освіти Одеської області. Сума угод перевищує 10 мільйонів гривень, а фірма належить дружині депутата Одеської облради від "Слуги Народу" Ігоря Капітана.
Про це пише видання "Антикорупційний вимір".
Подробиці з тендерів
Згідно з Prozorro, "ВРЗ-21" постачає м’ясну та молочну продукцію. Аналітична платформа YouControl вказує, що компанія входить до групи підприємств родини Капітан. Заснована у 2021 році, фірма за цей час отримала понад тисячу держзамовлень на 71,8 млн грн. Власницею "ВРЗ-21" є Юлія Капітан, а керує компанією Віра Медведенко.
Хто отримує продукти
- Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради Болградського району
- Комунальна установа "Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти" Ренійської міської ради
- Кривобалківський опорний заклад загальної середньої освіти Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району
- Управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району
- Відділ освіти, молоді, спорту та культури Катлабузької селищної ради Ізмаїльського району
- Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради
- Фурманівський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Берізка" Кілійської міської ради
- Кілійський заклад загальної середньої освіти № 2
Основними напрямками діяльності компаній групи є виробництво та реалізація м’ясної та молочної продукції "Kiliya", "Kapitan Gold", "Ahillia" та "Lactrima". Головний актив належить ТОВ "Титан", власником якого є депутат Одеської обласної ради Ігор Капітан. Він раніше працював помічником нардепа Віталія Барвіненка, якого звинувачують у махінаціях із компенсаціями за житло.
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