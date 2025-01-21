Дружина одеського депутата заробляє на тендерах для шкіл: подробиці

Набір мʼясних та молочних продуктів. Фото: FreePick

Від початку 2025 року компанія "ВРЗ-21" уклала 19 контрактів на постачання продуктів харчування до закладів освіти Одеської області. Сума угод перевищує 10 мільйонів гривень, а фірма належить дружині депутата Одеської облради від "Слуги Народу" Ігоря Капітана.

Про це пише видання "Антикорупційний вимір".

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Згідно з Prozorro, "ВРЗ-21" постачає м’ясну та молочну продукцію. Аналітична платформа YouControl вказує, що компанія входить до групи підприємств родини Капітан. Заснована у 2021 році, фірма за цей час отримала понад тисячу держзамовлень на 71,8 млн грн. Власницею "ВРЗ-21" є Юлія Капітан, а керує компанією Віра Медведенко.

Хто отримує продукти

Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради Болградського району

Комунальна установа "Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти" Ренійської міської ради

Кривобалківський опорний заклад загальної середньої освіти Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району

Управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району

Відділ освіти, молоді, спорту та культури Катлабузької селищної ради Ізмаїльського району

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради

Фурманівський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Берізка" Кілійської міської ради

Кілійський заклад загальної середньої освіти № 2

Основними напрямками діяльності компаній групи є виробництво та реалізація м’ясної та молочної продукції "Kiliya", "Kapitan Gold", "Ahillia" та "Lactrima". Головний актив належить ТОВ "Титан", власником якого є депутат Одеської обласної ради Ігор Капітан. Він раніше працював помічником нардепа Віталія Барвіненка, якого звинувачують у махінаціях із компенсаціями за житло.

Нагадаємо, поліція вивчає тендер щодо завищеної вартості вуличного освітлення на Одещині.

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