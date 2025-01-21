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Продукты на 10 млн — жена одесского депутата будет кормить школы

21 января 2025 13:29
Рвачова Анастасия - редактор
Жена одесского депутата зарабатывает на тендерах для школ: подробности
Набор мясных и молочных продуктов. Фото: FreePick
Рвачова Анастасия - редактор

С начала 2025 года компания "ВРЗ-21" заключила 19 контрактов на поставку продуктов питания в учреждения образования Одесской области. Сумма сделок превышает 10 миллионов гривен, а фирма принадлежит жене депутата Одесского облсовета от "Слуги Народа" Игоря Капитана.

Об этом пишет издание "Антикоррупционное измерение".

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Подробности из тендеров

Согласно Prozorro, "ВРЗ-21" поставляет мясную и молочную продукцию. Аналитическая платформа YouControl указывает, что компания входит в группу предприятий семьи Капитан. Основанная в 2021 году, фирма за это время получила более тысячи госзаказов на 71,8 млн грн. Владелицей "ВРЗ-21" является Юлия Капитан, а руководит компанией Вера Медведенко.

Кто получает продукты

  • Отдел образования, молодежи и спорта Теплицкого сельского совета Болградского района
  • Комунальное учреждение  учреждение  "Центр по обслуживанию учреждений образования" Ренийского городского совета
  • Кривобалковское опорное учреждение общего среднего образования Успеновского сельского совета Белгород-Днестровского района
  • Управление образования Саф’яновского сельского совета Измаильского района
  • Отдел образования, молодежи, спорта и культуры Катлабугского поселкового совета Измаильского района
  • Отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета
  • Фурмановское заведение дошкольного образования ясли-сад "Березка" Килийского городского совета
  • Килийское заведение общего среднего образования № 2

Основными направлениями деятельности компаний группы являются производство и реализация мясной и молочной продукции "Kiliya", "Kapitan Gold", "Ahillia" и "Lactrima". Главный актив принадлежит ООО "Титан", владельцем которого является депутат Одесского областного совета Игорь Капитан. Он ранее работал помощником нардепа Виталия Барвиненко, которого обвиняют в махинациях с компенсациями за жилье.

Напомним, полиция изучает тендер относительно завышенной стоимости уличного освещения в Одесской области.

Ранее мы сообщали, что НАБУ расследует дело о коррупции в Ренийском порту.

Одесса тендер питание продукты Одесская область местные депутаты Новости Одессы бизнес

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14:09 Скидки в АТБ — какие товары можно купить гораздо дешевле

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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