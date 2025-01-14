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В Одесі наживалися на освітленні вулиць — що відомо

14 січня 2025 12:24
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі переплатили за вуличне освітлення
В Одесі завищили ціни на вуличне освітлення. Фото: ілюстративне/grani.lv
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Поліція розслідує справу про закупівлю вуличних LED-світильників. Слідство вважає, що міські служби витратили на них суму, що значно перевищує ринкову ціну.  

Про це повідомляє видання "Антикорупційний вимір".

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За даними видання, йдеться про купівлю 91 LED-світильника. За них КП "Одесміськсвітло" заплатило понад 2,4 млн грн. 

"Аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України Prozorro та Інтернет-мережі встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об'ємам на аналогічні види робіт", — йдеться у матеріалах справи.

Кому заплатили

Тендер на закупівлю світильників виграла полтавська фірма "Атлант-М Компані". Зазначається, що інші два учасники торгів пропонували вигідніші ціни — 1,3 млн грн. Але їхні пропозиції відхилили. Водночас, у документах компанії-переможниці також виявили порушення, але все ж таки уклали з нею договір.

В Одесі переплатили за вуличні світильники
Повідомлення про результати тендеру. Фото: скриншот

Власником фірми "Атлант-М Компані" є полтавський бізнесмен Євгеній Глазко. Свого часу він був функціонером Партії регіонів та "Опозиційного блоку", а зараз очолює обласну організацію "Партії миру та розвитку", створеної колишніми регіоналами.  

Раніше ми повідомляли, що НАБУ розслідує справу про корупцію у Ренійському порту. Слідчі вважають, що адміністрація підприємства діяла у змові з приватними фірмами. Також в Ізмаїлі купували техніку й замовляли ремонти за завищеними цінами.

Одеса корупція гроші вуличне освітлення Новини Одеси світло

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