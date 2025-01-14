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В Одессе наживались на освещении улиц — что известно

14 января 2025 12:24
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе переплатили за уличное освещение
В Одессе завысили цены на уличное освещение. Фото: иллюстративное/grani.lv
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Полиция расследует дело о закупке уличных LED-светильников. Следствие считает, что городские службы потратили на них сумму, которая значительно превышает рыночную цену.

Об этом сообщает издание "Антикоррупційний вимір".

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По данным издания, речь идет о покупке 91 LED-светильника. За них КП "Одесгорсвет" заплатило более 2,4 млн грн.

"Анализом сведений электронной системы публичных закупок Украины Prozorro и Интернет-сети установлено, что цены на указанный вид работ значительно завышены и не соответствуют объемам и объемам на аналогичные виды работ", — говорится в материалах дела.

Кому заплатили

Тендер на закупку светильников выиграла полтавская фирма "Атлант-М Компани". Отмечается, что другие два участника торгов предлагали более выгодные цены — 1,3 млн грн. Но их предложения отклонили. В то же время, в документах компании-победительницы также обнаружили нарушения, но все же заключили с ней договор.

В Одессе переплатили за уличные светильники
Извещение о результатах тендера. Фото: скриншот

Владельцем фирмы "Атлант-М Компани" является полтавский бизнесмен Евгений Глазко. В свое время он был функционером Партии регионов и "Оппозиционного блока", а сейчас возглавляет областную организацию "Партии мира и развития", созданной бывшими регионалами.

Ранее мы сообщали, что НАБУ расследует дело о коррупции в Ренийском порту. Следователи считают, что администрация предприятия действовала в сговоре с частными фирмами. Также в Измаиле покупали технику и заказывали ремонты по завышенным ценам.

Одесса коррупция деньги уличное освещение Новости Одессы свет

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