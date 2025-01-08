У порту Рені розслідують справу на 81 млн грн

НАБУ розслідує корупцію у порту Рені. Фото: ілюстративне/АМПУ

Національне антикорупційне бюро розслідує справу про оренду приміщень Ренійського морського торговельного порту. Слідчі вважають, що посадовці Фонду держмайна підігрували приватній фірмі, внаслідок чого бюджет зазнав величезних збитків.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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Деталі справи

Йдеться про оренду двох складських приміщень, що перебувають на балансі порту. Їх орендувала приватна фірма "РеніЛіс". Попри те, що строк договору оренди сплив, компанія не повернула склади державі. За версією слідства, чиновники Фонду держмайна не забезпечили повернення майна й не підписали відповідних документів. Завдяки цьому фірма могла надалі користуватися приміщеннями і не платити орендну плату.

Згодом право оренди складів знову виставили на аукціон. Але його результати Фонд держмайна без пояснень скасував. У НАБУ вважають, що регіональне керівництво Фонду свідомо затягувало процес передачі майна новому орендарю й створювало умови для подальшого використання приміщень фірмою "РеніЛіс". Через це державний бюджет недоотримав 57 млн грн, а Ренійський порт — 24 млн грн.

Нагадаємо, посадовців іншого порту на Одещині — Ізмаїльського — підозрюють у змові з приватними бізнесменами. Слідство вважає, що службовці купували техніку й замовляли ремонти у "потрібних" підприємців за завищеними цінами.

Також ми повідомляли, що суд поновив на посаді скандального начальника Чорноморської філії Адміністрації морських портів України Максима Широкова. До того ж, посадовцю виплатять зарплату за час, коли він був відсторонений. Раніше Широкова звільнили за недбалість.