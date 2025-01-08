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Сделка на 81 млн — НАБУ взялось за порт в Одесской области

8 января 2025 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В порту Рени расследуют дело на 81 млн грн
НАБУ расследует коррупцию в порту Рени. Фото: иллюстративное/АМПУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело об аренде помещений Ренийского морского торгового порта. Следователи считают, что чиновники Фонда госимущества подыгрывали частной фирме, в результате чего бюджет понес огромные убытки.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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Детали дела

Речь идет об аренде двух складских помещений, находящихся на балансе порта. Их арендовала частная фирма "РениЛис". Несмотря на то, что срок договора аренды истек, компания не вернула склады государству. По версии следствия, чиновники Фонда госимущества не обеспечили возврат имущества и не подписали соответствующие документы. Благодаря этому фирма могла в дальнейшем пользоваться помещениями и не платить арендную плату.

Впоследствии право аренды складов снова выставили на аукцион. Но его результаты Фонд госимущества без объяснений отменил. В НАБУ считают, что региональное руководство Фонда сознательно затягивало процесс передачи имущества новому арендатору и создавало условия для дальнейшего использования помещений фирмой "РениЛис". Из-за этого государственный бюджет недополучил 57 млн грн, а Ренийский порт - 24 млн грн.

Напомним, должностных лиц другого порта в Одесской области - Измаильского - подозревают в сговоре с частными бизнесменами. Следствие считает, что служащие покупали технику и заказывали ремонты у "нужных" предпринимателей по завышенным ценам.

Также мы сообщали, что суд восстановил в должности скандального начальника Черноморского филиала Администрации морских портов Украины Максима Широкова. К тому же, чиновнику выплатят зарплату за время, когда он был отстранен. Ранее Широкова уволили за халатность.

Одесса НАБУ коррупция Одесская область порт

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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