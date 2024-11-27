Скандальний директор порту Чорноморськ повертається на посаду

Керівник порту Чорноморськ Максим Широков. Фото: Elevatorist.com

Суд поновив на посаді скандального начальника Чорноморської філії Адміністрації морських портів України Максима Широкова. До того ж, посадовцю виплатять зарплату за час, коли він був відсторонений. Пояснювати своє рішення суддя відмовився.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Шевченківського райсуду Києва.

Читайте також:

Рішення суду

Максим Широков знову очолюватиме порт Чорноморська. Крім того, підприємство оплатить йому 1,5 млн грн за час вимушеного прогулу. На прохання Міністерства розвитку громад і територій роз'яснити мотиви такого рішення суд відповів відмовою.

Що відомо про Максима Широкова

Поновлений на посаді керівник порту фігурує одразу у декількох корупційних скандалах. У 2016 році, коли він очолював порт Південний, НАБУ проводило обшуки на підприємстві. Йшлося про переплату 67 млн грн за днопоглиблювальні роботи. Також ЗМІ звинувачували Максима Широкова у лобіюванні інтересів комерційних фірм на шкоду порту.

У липні 2023 року Максима Широкова звільнили з посади керівника порту Чорноморськ за недбалість.

Нагадаємо, адміністрація порту Чорноморськ оголосила тендер на 16 млн за очищення від льоду акваторії. Також стало відомо, що посадовці одного з портів Одещини торгували довідками про непридатність до служби.