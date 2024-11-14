Посадовці порту в змові з лікарями торгували довідками про інвалідність на Одещині

Вилучені підроблені документи. Фото: СБУ

В Одеській області затримали двох працівників одного з державних морських портів. Разом з лікарями МСЕК вони допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

Про це повідомили у Службі безпеки України у четвер, 14 листопада.

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Як працювала схема

За даними СБУ, до схеми були причетний колишній заступник керівника порту і діючий працівник установи. За допомогою знайомих лікарів з місцевої МСЕК вони виготовляли фальшиві довідки про інвалідність. Підробки фігуранти продавали військовозобов'язаним.

Затриманим повідомили про підозру у неправомірній вигоді та зловживання впливом. Їм загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Не тільки в Одесі

У СБУ повідомили, що останніми днями викрили одразу 6 схем для ухилянтів у різних областях України й затримали десятьох учасників. За хабарі від 3 тис. доларів до 20 тис. доларів вони допомагали військовозобов'язаним ухилитися від призову за допомогою підроблених документів. Серед затриманих — депутатка міськради та співробітники ТЦК.

Раніше у СБУ розкрили нові схеми ухилення від мобілізації за допомогою МСЕК.

Нагадаємо, в Одеській області уповноважений з антикорупційної діяльності обіцяв знайомому допомогти у знятті з військового обліку за 17 тис. доларів.