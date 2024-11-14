В Одесі антикорупціонер вимагав хабар у 17 тисяч доларів

Поліцейські вилучають гроші у затриманого. Фото: поліція Одещини

Працівник антикорупційного органу разом зі спільником обіцяли чоловіку посприяти у знятті з військового обліку. Свої послуги оцінили у 17 тис. доларів. Тепер антикорупціонера судитимуть за корупцію.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у четвер, 14 листопада.

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Інвалідність за 17 тисяч доларів

За даними слідства, уповноважений з антикорупційної діяльності одного з підприємств Доброслава пообіцяв знайомому вплинути на "потрібних людей" у ТЦК, щоби того зняли з військового обліку. До схеми підозрюваний залучив знайомого одесита, що мав необхідні зв'язки з військовими. Вони запевняли, що за 17 тис. доларів умовлять лікарів оформити клієнту ІІ групу інвалідності й визнання непридатним до служби.

Поліцейські затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Протягом кількох місяців антикорупціонер і його спільник вимагали у чоловіка гроші. У разі відмови вони погрожували "погіршити його правове становище".

Поліцейські затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Що загрожує корупціонерам

Обох ділків затримали "на гарячому": одесита після отримання хабаря, а антикорупціонера з Доброслава — на робочому місці. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз вони перебувають під вартою з правом вийти під заставу у 908,4 тис. грн.

Нагадаємо, на Львівщині лікарка вимагала з військового гроші за оформлення інвалідності. Також у Донецькій області працівники суду за гроші обіцяли допомогти чоловікові "відкосити" від військової служби.