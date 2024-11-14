Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине антикоррупционер попался на взятке — что известно arrow

На Одесчине антикоррупционер попался на взятке — что известно

14 ноября 2024 13:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе антикоррупционер требовал взятку в 17 тысяч долларов
Полицейские изымают деньги у задержанного. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Работник антикоррупционного органа вместе с сообщником обещали мужчине помочь в снятии с военного учета. Свои услуги оценили в 17 тысяч долларов. Теперь антикоррупционера будут судить за коррупцию.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Инвалидность за 17 тысяч долларов

По данным следствия, уполномоченный по антикоррупционной деятельности одного из предприятий Доброслава пообещал знакомому повлиять на "нужных людей" в ТЦК, чтобы его сняли с военного учета. К схеме подозреваемый привлек знакомого одессита, имевшего необходимые связи с военными. Они уверяли, что за 17 тыс. долларов уговорят врачей оформить клиенту ІІ группу инвалидности и признание непригодным к службе.

На Одесчине антикоррупционер попался на взятке — что известно - фото 1
Полицейские задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесщины

В течение нескольких месяцев антикоррупционер и его подельник требовали у мужчины деньги. В случае отказа они угрожали "ухудшить его правовое положение".

На Одесчине антикоррупционер попался на взятке — что известно - фото 2
Полицейские задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесщины

Что угрожает коррупционерам

Обоих дельцов задержали "на горячем": одессита после получения взятки, а антикоррупционера из Доброслава — на рабочем месте. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Если суд признает мужчин виновными, им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время они находятся под стражей с правом выйти под залог в 908,4 тыс. грн.

Напомним, во Львовской области врач требовала с военного деньги за оформление инвалидности. Также в Донецкой области работники суда за деньги обещали помочь мужчине "откосить" от военной службы.

Одесса коррупция взятка прокуратура Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

14:51 Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком