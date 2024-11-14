В Одессе антикоррупционер требовал взятку в 17 тысяч долларов

Полицейские изымают деньги у задержанного. Фото: полиция Одесчины

Работник антикоррупционного органа вместе с сообщником обещали мужчине помочь в снятии с военного учета. Свои услуги оценили в 17 тысяч долларов. Теперь антикоррупционера будут судить за коррупцию.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в четверг, 14 ноября.

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Инвалидность за 17 тысяч долларов

По данным следствия, уполномоченный по антикоррупционной деятельности одного из предприятий Доброслава пообещал знакомому повлиять на "нужных людей" в ТЦК, чтобы его сняли с военного учета. К схеме подозреваемый привлек знакомого одессита, имевшего необходимые связи с военными. Они уверяли, что за 17 тыс. долларов уговорят врачей оформить клиенту ІІ группу инвалидности и признание непригодным к службе.

Полицейские задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесщины

В течение нескольких месяцев антикоррупционер и его подельник требовали у мужчины деньги. В случае отказа они угрожали "ухудшить его правовое положение".

Полицейские задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесщины

Что угрожает коррупционерам

Обоих дельцов задержали "на горячем": одессита после получения взятки, а антикоррупционера из Доброслава — на рабочем месте. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Если суд признает мужчин виновными, им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время они находятся под стражей с правом выйти под залог в 908,4 тыс. грн.

Напомним, во Львовской области врач требовала с военного деньги за оформление инвалидности. Также в Донецкой области работники суда за деньги обещали помочь мужчине "откосить" от военной службы.