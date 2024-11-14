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Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14 ноября 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Чиновники порта в сговоре с врачами торговали справками об инвалидности на Одесчине
Изъятые поддельные документы. Фото: СБУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области задержали двоих работников одного из государственных морских портов. Вместе с врачами МСЭК они помогали военнообязанным избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 14 ноября.

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Как работала схема

По данным СБУ, к схеме были причастны бывший заместитель руководителя порта и действующий работник учреждения. С помощью знакомых врачей из местной МСЭК они производили фальшивые справки об инвалидности. Подделки фигуранты продавали военнообязанным.

Задержанным сообщили о подозрении в неправомерной выгоде и злоупотреблении влиянием. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Не только в Одессе

В СБУ сообщили, что в последние дни разоблачили сразу 6 схем для уклонистов в разных областях Украины и задержали десять участников. За взятки от 3 тыс. долларов до 20 тыс. долларов они помогали военнообязанным уклониться от призыва с помощью поддельных документов. Среди задержанных — депутат горсовета и сотрудники ТЦК.

Ранее в СБУ раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации с помощью МСЭК.

Напомним, в Одесской области уполномоченный по антикоррупционной деятельности обещал знакомому помочь в снятии с военного учета за 17 тыс. долларов.

Одесса коррупция порт Одесская область инвалидность МСЭК

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