У Чорноморську наймуть криголами — навіщо і за скільки

Море вкрилося кригою. Фото: ілюстративне/nevsehirgazete

Чорноморська філія Адміністрації морських портів України оголосила тендер на послуги плавзасобів у льодових умовах. За це готові заплатити 16,1 млн грн.

Про це кореспонденти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що замовляють

Згідно з тендерною документацією, йдеться про послуги двох буксирів, які мають проводити криголамні роботи на акваторії Сухого лиману порту Чорноморськ. Послуги тривалістю 263 години мають бути надані до кінця наступного року.

Оголошення про тендер. Фото: Rrozorro

Зазначимо, що замерзання моря досить рідкісне явище для Одещини.

Аналогічні послуги замовляє також порт Ізмаїла, але за меншу суму — у 5 млн грн, адже йдеться про значно меншу акваторію порту.

Нагадаємо, порт на Одещині планує придбати техніку у підприємця, який продовжує бізнес у РФ. Також ми повідомляли, що Ізмаїльський порт майже вдвічі завищив ціни на матеріали під час проведення ремонтних робіт.