В Черноморске наймут ледоколы — зачем и за сколько

Акваторию порта очистят от льда за 16 млн — детали тендера
Черноморский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги плавсредств в ледовых условиях. За это готовы заплатить 16,1 млн грн.
Об этом корреспонденты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Что заказывают
Согласно тендерной документации, речь идет об услугах двух буксиров, которые должны проводить ледокольные работы в акватории Сухого лимана порта Черноморск. Услуги продолжительностью 263 часа должны быть предоставлены до конца следующего года.
Замерзание моря довольно редкое явление для Одесчины.
Аналогичные услуги заказывает также порт Измаила, но за меньшую сумму — 5 млн грн, так как речь идет о значительно меньшей акватории порта.
Напомним, порт в Одесской области планирует приобрести технику у предпринимателя, который продолжает бизнес в РФ. Также мы сообщали, что Измаильский порт почти вдвое завысил цены на материалы при проведении ремонтных работ.
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