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Акваторию порта очистят от льда за 16 млн — детали тендера

5 ноября 2024 12:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Черноморске наймут ледоколы — зачем и за сколько
Море покрылось льдом. Фото: иллюстративное/nevsehirgazete
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Черноморский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги плавсредств в ледовых условиях. За это готовы заплатить 16,1 млн грн.

Об этом корреспонденты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Согласно тендерной документации, речь идет об услугах двух буксиров, которые должны проводить ледокольные работы в акватории Сухого лимана порта Черноморск. Услуги продолжительностью 263 часа должны быть предоставлены до конца следующего года.

Акваторию порта очистят ото льда за 16 млн — детали тендера - фото 1
Объявление о тендере. Фото: Rrozorro

Замерзание моря довольно редкое явление для Одесчины.

Аналогичные услуги заказывает также порт Измаила, но за меньшую сумму — 5 млн грн, так как речь идет о значительно меньшей акватории порта.

Напомним, порт в Одесской области планирует приобрести технику у предпринимателя, который продолжает бизнес в РФ. Также мы сообщали, что Измаильский порт почти вдвое завысил цены на материалы при проведении ремонтных работ.

порт Одесская ОГА тендер Одесская область Черное море

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