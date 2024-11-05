В Черноморске наймут ледоколы — зачем и за сколько

Море покрылось льдом. Фото: иллюстративное/nevsehirgazete

Черноморский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги плавсредств в ледовых условиях. За это готовы заплатить 16,1 млн грн.

Об этом корреспонденты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что заказывают

Согласно тендерной документации, речь идет об услугах двух буксиров, которые должны проводить ледокольные работы в акватории Сухого лимана порта Черноморск. Услуги продолжительностью 263 часа должны быть предоставлены до конца следующего года.

Объявление о тендере. Фото: Rrozorro

Замерзание моря довольно редкое явление для Одесчины.

Аналогичные услуги заказывает также порт Измаила, но за меньшую сумму — 5 млн грн, так как речь идет о значительно меньшей акватории порта.

Напомним, порт в Одесской области планирует приобрести технику у предпринимателя, который продолжает бизнес в РФ. Также мы сообщали, что Измаильский порт почти вдвое завысил цены на материалы при проведении ремонтных работ.