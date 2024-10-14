В Ізмаїлі відремонтують колії у порту за завищеною ціною

Судна біля Ізмаїльського морського порту. Фото: Слідство.Інфо

Держпідприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" уклало договір на реконструкцію залізничних колій з фірмою "Метпроект". Підряднику заплатять 35,9 млн грн. За даними журналістів, ціни на закупівлю плит у тендері можуть бути суттєво завищені.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

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Що робитимуть

Згідно за тендерною документацією, підрядник має відремонтувати колійний розвиток чотирьох залізничних колій на території порту. Роботи мають завершити до кінця наступного року.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Внутрішні залізобетонні плити у вартість робіт врахували по 6,3 тис. грн за штуку, а зовнішні — по 4,2 тис. грн за штуку без доставки.

Завищені ціни

Розслідувачі стверджують, що ціна плит у тендері може бути більше ніж вдвічі більше за ринкову. Зокрема, на сайті одного з виробників такі ж самі матеріали можна придбати по 1,8 тис. грн за штуку. Більш того, у вересні Ізмаїльський порт замовляв ті ж плити за дешевшою ціною: внутрішні за 5,5 тис. грн за штуку, зовнішні — за 3,4 тис. грн.

Також журналісти стверджують, що рейки у тендері на 37% дорожчі за ринкову ціну.

Хто підрядник

Власником фірми "Метпроект", за даними платформи YouControl, є одеситка Ірина Волощук. Видання "Антикорупційний вимір" повідомляє, що підприємство фігурує у декількох кримінальних провадженнях. Зокрема, у 2017 році його представники подавали підроблену довідку для участі у тендері. У 2021 році "Метпроект" згадувався у справі про ухиляння від податків.

Нагадаємо, розслідувачі виявили, що відому одеську лікарню відремонтують за завищеною цінами.

Також на Одещині оголосили тендер на ремонт фасаду за 35 тис. грн.