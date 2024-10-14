В Ізмаїлі відремонтують колії у порту за завищеною ціною

Ремонт на 36 млн грн — порт на Одещині майже вдвічі завищив ціни на матеріали
Держпідприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" уклало договір на реконструкцію залізничних колій з фірмою "Метпроект". Підряднику заплатять 35,9 млн грн. За даними журналістів, ціни на закупівлю плит у тендері можуть бути суттєво завищені.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".
Що робитимуть
Згідно за тендерною документацією, підрядник має відремонтувати колійний розвиток чотирьох залізничних колій на території порту. Роботи мають завершити до кінця наступного року.
Внутрішні залізобетонні плити у вартість робіт врахували по 6,3 тис. грн за штуку, а зовнішні — по 4,2 тис. грн за штуку без доставки.
Завищені ціни
Розслідувачі стверджують, що ціна плит у тендері може бути більше ніж вдвічі більше за ринкову. Зокрема, на сайті одного з виробників такі ж самі матеріали можна придбати по 1,8 тис. грн за штуку. Більш того, у вересні Ізмаїльський порт замовляв ті ж плити за дешевшою ціною: внутрішні за 5,5 тис. грн за штуку, зовнішні — за 3,4 тис. грн.
Також журналісти стверджують, що рейки у тендері на 37% дорожчі за ринкову ціну.
Хто підрядник
Власником фірми "Метпроект", за даними платформи YouControl, є одеситка Ірина Волощук. Видання "Антикорупційний вимір" повідомляє, що підприємство фігурує у декількох кримінальних провадженнях. Зокрема, у 2017 році його представники подавали підроблену довідку для участі у тендері. У 2021 році "Метпроект" згадувався у справі про ухиляння від податків.
Нагадаємо, розслідувачі виявили, що відому одеську лікарню відремонтують за завищеною цінами.
Також на Одещині оголосили тендер на ремонт фасаду за 35 тис. грн.
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