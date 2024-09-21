У тендері на ремонт Єврейської лікарні в Одесі зависили ціни

Міська клінічна лікарня №1 в Одесі. Фото: google.maps

Управління капітального будівництва Одеської міськради уклало договір з фірмою "Екстер'єр-Дизайн" про ремонт хірургічного павільйону міської лікарні №1, більш відомої як "Єврейська лікарня". За роботу підрядник отримає 167, 9 млн грн. Журналісти виявили у кошторисі завищені ціни.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

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Обсяг робіт

Умови договору передбачають ремонт фасаду та внутрішнього оздоблення павільйону. Крім того, там мають встановити системи водопостачання, опалення, вентиляції та пожежну сигналізацію. Відзначимо, що роботи профінансують за рахунок позики Європейського інвестиційного банку.

Дорогі матеріали

Розслідувачі встановили, що, наприклад, закладена в кошторисі ціна арматури — 66,4 тис. грн за тонну, тоді як її ринкова вартість вдвічі нижча. Подібна ситуація з бордюрними каменями. В Одесі їх планують закупити по 299 грн за штуку, хоча, наприклад, у Києві аналогічні матеріали замовляли по 180 грн за штуку. Так само завищеною виявилася вказана вартість газоблоків (на 15-32% дорожче) та пінополітиролу (на 44-73%).

Що з зарплатами

При цьому на винагороді робітникам автори кошторису, навпаки, зекономили. Середня зарплата закладена у 13,7 тис. грн. При цьому, середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі Work.ua в Одесі значно вища — 23 тис. грн.

Тендери для лікарні

Зазначимо, що у липні цього року з міського бюджету виділили майже 10 тис. грн на реставрацію системи протипожежного захисту в "Єврейській лікарні". Раніше, у травні, проводився тендер на облаштування у медзакладі модульної котельні за понад 30 млн грн. Щоправда, торги не відбулися через відсутність пропозицій.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на ремонт постраждалої від російської ракети школи.

Також журналісти встановили, що ціни на ремонт пологового будинку в Одесі завищили вдвічі.