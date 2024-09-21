В тендере на ремонт Еврейской больницы в Одессе зависели цены

Городская клиническая больница №1 в Одессе. Фото: google.maps

Управление капитального строительства Одесского горсовета заключило договор с фирмой "Экстерьер-Дизайн" о ремонте хирургического павильона городской больницы №1, более известной как "Еврейская больница". За работу подрядчик получит 167,9 млн грн. Журналисты обнаружили в смете завышенные цены.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

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Объем работ

Условия договора предусматривают ремонт фасада и внутренней отделки павильона. Кроме того, там должны быть установлены системы водоснабжения, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации. Отметим, что работы профинансируют за счет ссуды Европейского инвестиционного банка.

Дорогие материалы

Расследователи установили, что, например, заложенная в смете цена арматуры — 66,4 тыс. грн за тонну, в то время как ее рыночная стоимость вдвое ниже. Похожая ситуация с бордюрными камнями. В Одессе их планируют закупить по 299 грн за штуку, хотя, например, в Киеве аналогичные материалы заказывали по 180 грн за штуку. Также завышенной оказалась указанная стоимость газоблоков (на 15-32% дороже) и пенополитирола (на 44-73%).

Что с зарплатами

При этом на вознаграждении рабочим авторы сметы, напротив, сэкономили. Средняя зарплата заложена 13,7 тыс. грн. При этом средняя зарплата по вакансиям в строительстве на портале Work.ua в Одессе значительно выше — 23 тыс. грн.

Тендеры для больницы

Отметим, что в июле этого года из городского бюджета выделили почти 10 тыс. грн на реставрацию системы противопожарной защиты в "Еврейской больнице". Ранее, в мае, проводился тендер на обустройство в медучреждении модульной котельной на более чем 30 млн грн. Правда, торги не состоялись из-за отсутствия предложений.

Напомним, в Одессе объявили тендер на ремонт пострадавшей от российской ракеты школы.

Также журналисты установили, что цены на ремонт роддома в Одессе завысили вдвое.