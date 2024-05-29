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У Єврейській лікарні в Одесі з'явиться модульна котельня — черговий тендер на Prozorro

29 травня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Єврейській лікарні в Одесі з'явиться модульна котельня — черговий тендер на Prozorro
Міська клінічна лікарня №1 в Одесі. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більше відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоєдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались із системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на капітальний ремонт iнженерних мереж теплопостачання iз улаштуванням модульної котельнi оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 31 травня, цього ж дня вирішили провести аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 31 313 700 гривень. 

Що планують зробити

Загалом в документації закупівлі зазначено близько 300 пунктів, які охоплюють ремонтні роботи будівлі та роботи на території закладу. Так, основними є:

  • укладання теплових мереж;
  • гідроізоляція стін та фундаментів;
  • встановлення фільтрів, вентиляторів та насосів;
  • роботи з електромонтажу в відділеннях кардіології, хірургії та прозектурі;
  • улаштування газопроводу;
  • монтаж витяжних, вентиляційних та димових труб;
  • благоустрій територій та огородження.

Більше про тендери на медзаклади в Одесі

Ми раніше писали, що управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило новий скоригований тендер на реконструкцію будівель пологового будинку №5. Теперішня сума збільшилась на 30 мільйонів та загалом роботи оцінені у понад 175 мільйонів гривень. 

Ми раніше писали, що в Одесі планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 мільйонів грн. 

Також ми повідомляли, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів грн. 

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