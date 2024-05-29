У Єврейській лікарні в Одесі з'явиться модульна котельня — черговий тендер на Prozorro
Управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більше відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоєдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізнались із системи електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Закупівлю на капітальний ремонт iнженерних мереж теплопостачання iз улаштуванням модульної котельнi оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 31 травня, цього ж дня вирішили провести аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 31 313 700 гривень.
Що планують зробити
Загалом в документації закупівлі зазначено близько 300 пунктів, які охоплюють ремонтні роботи будівлі та роботи на території закладу. Так, основними є:
- укладання теплових мереж;
- гідроізоляція стін та фундаментів;
- встановлення фільтрів, вентиляторів та насосів;
- роботи з електромонтажу в відділеннях кардіології, хірургії та прозектурі;
- улаштування газопроводу;
- монтаж витяжних, вентиляційних та димових труб;
- благоустрій територій та огородження.
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