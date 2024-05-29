У Єврейській лікарні в Одесі з'явиться модульна котельня — черговий тендер на Prozorro

Міська клінічна лікарня №1 в Одесі. Фото: google.maps

Управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більше відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоєдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались із системи електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Закупівлю на капітальний ремонт iнженерних мереж теплопостачання iз улаштуванням модульної котельнi оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 31 травня, цього ж дня вирішили провести аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 31 313 700 гривень.

Що планують зробити

Загалом в документації закупівлі зазначено близько 300 пунктів, які охоплюють ремонтні роботи будівлі та роботи на території закладу. Так, основними є:

укладання теплових мереж;

гідроізоляція стін та фундаментів;

встановлення фільтрів, вентиляторів та насосів;

роботи з електромонтажу в відділеннях кардіології, хірургії та прозектурі;

улаштування газопроводу;

монтаж витяжних, вентиляційних та димових труб;

благоустрій територій та огородження.

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