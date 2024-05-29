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В Еврейской больнице в Одессе появится модульная котельная — очередной тендер на Prozorro

29 мая 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Еврейской больнице в Одессе появится модульная котельная — очередной тендер на Prozorro
Городская клиническая больница №1 в Одессе. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Управление капстроительства Одесского городского совета разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены в более чем 30 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения с устройством модульной котельной объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 31 мая, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 31 313 700 гривен.

Что планируют сделать

В документации закупки указано около 300 пунктов, охватывающих ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Основными являются:

  • установка тепловых сетей;
  • гидроизоляция стен и фундаментов;
  • установка фильтров, вентиляторов и насосов;
  • работы по электромонтажу в отделениях кардиологии, хирургии и прозектуре;
  • устройство газопровода;
  • монтаж вытяжных, вентиляционных и дымовых труб;
  • благоустройство территорий и ограждение.

Больше о тендерах на медучреждения в Одессе

Мы ранее писали, что управление капстроительства Одесского городского совета разместило новый скорректированный тендер на реконструкцию зданий роддома №5. Нынешняя сумма увеличилась на 30 миллионов и в целом работы оценены более чем в 175 миллионов гривен.

Мы ранее писали, что в Одессе планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 миллионов грн.

Также мы сообщали, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу №01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов грн.

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