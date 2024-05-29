В Еврейской больнице в Одессе появится модульная котельная — очередной тендер на Prozorro

Городская клиническая больница №1 в Одессе. Фото: google.maps

Управление капстроительства Одесского городского совета разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены в более чем 30 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения с устройством модульной котельной объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 31 мая, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 31 313 700 гривен.

Что планируют сделать

В документации закупки указано около 300 пунктов, охватывающих ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Основными являются:

установка тепловых сетей;

гидроизоляция стен и фундаментов;

установка фильтров, вентиляторов и насосов;

работы по электромонтажу в отделениях кардиологии, хирургии и прозектуре;

устройство газопровода;

монтаж вытяжных, вентиляционных и дымовых труб;

благоустройство территорий и ограждение.

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