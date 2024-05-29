В Еврейской больнице в Одессе появится модульная котельная — очередной тендер на Prozorro
Управление капстроительства Одесского городского совета разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены в более чем 30 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку на капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения с устройством модульной котельной объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 31 мая, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 31 313 700 гривен.
Что планируют сделать
В документации закупки указано около 300 пунктов, охватывающих ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Основными являются:
- установка тепловых сетей;
- гидроизоляция стен и фундаментов;
- установка фильтров, вентиляторов и насосов;
- работы по электромонтажу в отделениях кардиологии, хирургии и прозектуре;
- устройство газопровода;
- монтаж вытяжных, вентиляционных и дымовых труб;
- благоустройство территорий и ограждение.
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Мы ранее писали, что управление капстроительства Одесского городского совета разместило новый скорректированный тендер на реконструкцию зданий роддома №5. Нынешняя сумма увеличилась на 30 миллионов и в целом работы оценены более чем в 175 миллионов гривен.
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