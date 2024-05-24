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Ремонт одеського пологового будинку обійдеться у 180 мільйонів — Prozorro

24 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ремонт одеського пологового будинку обійдеться у 180 мільйонів — Prozorro
Будівля пологового будинку в Одесі. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило новий скоригований тендер на реконструкцію будівель пологового будинку №5. Теперішня сума збільшилась на 30 мільйонів та загалом роботи оцінені у понад 175 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались із системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на реконструкція будівель КНП "Пологовий будинок №5" на вул. Маршала Говорова, 28 оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 10 червня, цього ж дня вирішили провести аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 175 251 100 гривень. 

Що планують зробити

Усього документації закупівлі зазначено більше 500 пунктів, які включають в себе ремонтні роботи будівлі та роботи на території закладу. Так, основними є:

  • Зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін;
  • ремонт пандусів та ґанків;
  • ремонт покрівлі;
  • ремонт систем опалення та вентиляції;
  • улаштування каналізації;
  • ремонт електромереж;
  • встановлення систем пожежної безпеки та блискавкозахисту;
  • благоустрій територій та огородження.

Більше про тендери в Одесі

Ми раніше писали, що в  Одесі планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 млн грн. 

Також ми повідомляли, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 млн грн. 

Додамо, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.

Одеса
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Одеська область
Новини Одеси
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