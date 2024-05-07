На ремонт пологового будинку в Одесі виділять понад 145 мільйонів гривень — тендер на Prozorro

Будівля пологового будинку в Одесі. Фото: google.maps

У місті продовжують планувати ремонтні роботи у медичних закладах. Так, Управління капбудівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на реконструкцію будівель пологового будинку №5 на суду понад 145 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались із системи електронних закупівель Prozorro.



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Закупівлю на реконструкція будівель КНП "Пологовий будинок №5" на вул. Маршала Говорова, 28 оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 22 травня, цього ж дня вирішили провести аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 147 189 700 гривень.

Що планують зробити

Усього документації закупівлі зазначено більше 500 пунктів, які включають в себе ремонтні роботи будівлі та роботи на території закладу. Так, основними є:

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін;

ремонт пандусів та ґанків;

ремонт покрівлі;

ремонт систем опалення та вентиляції;

улаштування каналізації;

ремонт електромереж;

встановлення систем пожежної безпеки та блискавкозахисту;

благоустрій територій та огородження.

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Ми раніше писали, що в Одесі планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 млн грн.

Також ми повідомляли, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 млн грн.

Додамо, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.