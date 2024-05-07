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На ремонт роддома в Одессе выделят более 145 миллионов гривен — тендер на Prozorro

7 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На ремонт роддома в Одессе выделят более 145 миллионов гривен — тендер на Prozorro
Здание роддома в Одессе. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В городе продолжают планировать ремонт в медицинских учреждениях. Так, Управление капстроительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на реконструкцию зданий роддома №5 в суде более 145 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на реконструкцию зданий КНП "Родильный дом №5" на ул. Маршала Говорова, 28, объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 22 мая, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 147 189 700 гривен.

Что планируют сделать

Всего документации закупки отмечено более 500 пунктов, включающих в себя ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Да, основными являются:

  • Наружная и внутренняя отделка стен;
  • ремонт пандусов и крыльцов;
  • ремонт кровли;
  • ремонт систем отопления и вентиляции;
  • устройство канализации;
  • ремонт электросетей;
  • установление систем пожарной безопасности и молниезащиты;
  • благоустройство территорий и ограждение.

Больше о тендерах в Одессе

Мы ранее писали, что в Одессе планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 млн. грн.

Также мы сообщали, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу №01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 млн. грн.

Добавим, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Одесса
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деньги
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Новости Одессы
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