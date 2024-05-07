На ремонт роддома в Одессе выделят более 145 миллионов гривен — тендер на Prozorro
В городе продолжают планировать ремонт в медицинских учреждениях. Так, Управление капстроительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на реконструкцию зданий роддома №5 в суде более 145 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку на реконструкцию зданий КНП "Родильный дом №5" на ул. Маршала Говорова, 28, объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 22 мая, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 147 189 700 гривен.
Что планируют сделать
Всего документации закупки отмечено более 500 пунктов, включающих в себя ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Да, основными являются:
- Наружная и внутренняя отделка стен;
- ремонт пандусов и крыльцов;
- ремонт кровли;
- ремонт систем отопления и вентиляции;
- устройство канализации;
- ремонт электросетей;
- установление систем пожарной безопасности и молниезащиты;
- благоустройство территорий и ограждение.
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