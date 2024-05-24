Ремонт одесского роддома обойдется в 180 миллионов — Prozorro

Здание роддома в Одессе. Фото: google.maps

Управление капстроительства Одесского городского совета разместило новый скорректированный тендер на реконструкцию зданий роддома №5. Нынешняя сумма увеличилась на 30 миллионов, и в целом работы оценены более чем в 175 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Закупку на реконструкцию зданий КНП "Роддом №5" на ул. Маршала Говорова, 28, объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 10 июня, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 175 251 100 гривен.

Что планируют сделать

Всего в документации закупки отмечено более 500 пунктов, включающих в себя ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Так, основными являются:

Наружная и внутренняя отделка стен;

ремонт пандусов и крыльцов;

ремонт кровли;

ремонт систем отопления и вентиляции;

устройство канализации;

ремонт электросетей;

установление систем пожарной безопасности и молниезащиты;

благоустройство территорий и ограждение.

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