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Ремонт одесского роддома обойдется в 180 миллионов — Prozorro

24 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ремонт одесского роддома обойдется в 180 миллионов — Prozorro
Здание роддома в Одессе. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Управление капстроительства Одесского городского совета разместило новый скорректированный тендер на реконструкцию зданий роддома №5. Нынешняя сумма увеличилась на 30 миллионов, и в целом работы оценены более чем в 175 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на реконструкцию зданий КНП "Роддом №5" на ул. Маршала Говорова, 28, объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников будут принимать до 10 июня, в этот день решили провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 175 251 100 гривен.

Что планируют сделать

Всего в документации закупки отмечено более 500 пунктов, включающих в себя ремонтные работы здания и работы на территории заведения. Так, основными являются:

  • Наружная и внутренняя отделка стен;
  • ремонт пандусов и крыльцов;
  • ремонт кровли;
  • ремонт систем отопления и вентиляции;
  • устройство канализации;
  • ремонт электросетей;
  • установление систем пожарной безопасности и молниезащиты;
  • благоустройство территорий и ограждение.

Больше о тендерах в Одессе

Мы ранее писали, что в Одессе планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 млн грн.

Также мы сообщали, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу №01, расположенную на улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 млн грн.

Добавим, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Одесса
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