Тендер на 10 млн грн для "Єврейської лікарні" в Одесі: деталі

Територія "Єврейської лікарні" в Одесі. Фото: Одеський кур'єр

В Одесі планують провести ремонт та реставрацію системи протипожежного захисту в приміщенні Міської клінічної лікарні №1, відомої як "Єврейська лікарня". На це з міського бюджету виділять майже 10 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке оцінило роботи в корпусі "Г" Міської клінічної лікарні №1 у 9 846 400 гривень. Пропозиції прийматимуть до 5 серпня, а переможця визначать того ж дня у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник має виконати усі роботи впродовж поточного року та здати роботу до 31 грудня.

Деталі умов закупівлі. Фото: скриншот

Що мають зробити

Роботи включатимуть демонтаж старих поверхонь, заміну дверних та віконних блоків, посилення перегородок та зовнішнє оздоблення. Також підрядник має облаштувати внутрішній протипожежний водопровід, каналізацію, та подбати про благоустрій території.

Тендери для "Єврейської лікарні" в Одесі

Ми писали, що в Одесі відреставрують хірургічне відділення Міської клінічної лікарні № 01, що розташовується по вулиці М’ясоїдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 168 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що на території Міської клінічної лікарні №1, більше відомої як "Єврейська лікарня", планують улаштування модульної котельні. Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоїдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.