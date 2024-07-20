Тендер на 10 млн грн для "Еврейской больницы" в Одессе: детали

10 миллионов на противопожарную систему — очередной тендер для больницы Одессы
В Одессе планируется провести ремонт и реставрацию системы противопожарной защиты в помещении Городской клинической больницы №1, известной как "Еврейская больница". На это из городского бюджета выделят около 10 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета, оценившее работы в корпусе "Г" Городской клинической больницы №1 в 9 846 400 гривен. Предложения будут приниматься до 5 августа, а победителя определят в тот же день в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик должен выполнить все работы в текущем году и сдать работу до 31 декабря.
Что должны сделать
Работы будут включать демонтаж старых поверхностей, замену дверных и оконных блоков, усиление перегородок и наружную отделку. Также подрядчик должен обустроить внутренний противопожарный водопровод, канализацию и позаботиться о благоустройстве территории.
Тендеры для "Еврейской больницы" в Одессе
Мы писали, что в Одессе отреставрируют хирургическое отделение Городской клинической больницы № 01, расположенное по улице Мясоедовская, 32, известное как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 168 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница", планируют устройство модульной котельной. В целом работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены в более чем 30 миллионов гривен.
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