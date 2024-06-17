В лікарні Одеси планують улаштувати кардіологічне відділення

Ремонт у лікарні триває. Фото: ОМР

В Одеській міській клінічній лікарні №11 активно проводяться ремонтні роботи в одному з корпусів. Там планується відкриття нового кардіологічного відділення, що стане частиною центру кардіології та кардіоревматології.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Одеська міська клінічна лікарня №11 відома своєю спеціалізацією у галузях загальної хірургії, нейрохірургії, ортопедії та травматології. Нещодавно лікарня отримала новий ангіограф, який дозволить надавати високотехнологічну кардіологічну та кардіохірургічну допомогу на сучасному рівні.

"Створення на базі лікарні центру кардіології та кардіоревматології забезпечить її подальший розвиток як багатопрофільного кластерного медичного закладу інтенсивного лікування відповідно з концепцією реформування системи охорони здоров'я в Україні", — йдеться у повідомленні міськради.

Що зроблено

Наразі вже завершено значний обсяг робіт, зокрема:

гідроізоляція фундаменту будівлі;

заміна дахового перекриття та покрівлі;

встановлення нових вікон;

утеплення фасаду;

монтаж систем електропостачання, водопостачання та водовідведення;

встановлення вентиляційних та кондиціонерних систем;

інсталяція протипожежної системи.

Наразі тривають оздоблювальні роботи фасаду, укладання керамічної плитки та заміна внутрішніх інженерних мереж.

Тривають ремонтні роботи. Фото: ОМР

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