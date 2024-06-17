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Нове кардіологічне відділення — проміжні результати ремонту в лікарні Одеси

17 червня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В лікарні Одеси планують улаштувати кардіологічне відділення
Ремонт у лікарні триває. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській міській клінічній лікарні №11 активно проводяться ремонтні роботи в одному з корпусів. Там планується відкриття нового кардіологічного відділення, що стане частиною центру кардіології та кардіоревматології.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Одеська міська клінічна лікарня №11 відома своєю спеціалізацією у галузях загальної хірургії, нейрохірургії, ортопедії та травматології. Нещодавно лікарня отримала новий ангіограф, який дозволить надавати високотехнологічну кардіологічну та кардіохірургічну допомогу на сучасному рівні.

"Створення на базі лікарні центру кардіології та кардіоревматології забезпечить її подальший розвиток як багатопрофільного кластерного медичного закладу інтенсивного лікування відповідно з концепцією реформування системи охорони здоров'я в Україні", — йдеться у повідомленні міськради.

Що зроблено

Наразі вже завершено значний обсяг робіт, зокрема:

  • гідроізоляція фундаменту будівлі;
  • заміна дахового перекриття та покрівлі;
  • встановлення нових вікон;
  • утеплення фасаду;
  • монтаж систем електропостачання, водопостачання та водовідведення;
  • встановлення вентиляційних та кондиціонерних систем;
  • інсталяція протипожежної системи.

Наразі тривають оздоблювальні роботи фасаду, укладання керамічної плитки та заміна внутрішніх інженерних мереж.

Ремонт в одеській лікарні.
Тривають ремонтні роботи. Фото: ОМР

Більше про ремонт медичних закладів в Одесі

Ми писали, що на території Міської клінічної лікарні №1, більше відомої як "Єврейська лікарня", планують улаштування модульної котельні  Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоїдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.

Ми раніше писали, що управління капбудівництва Одеської міської ради розмістило новий скоригований тендер на реконструкцію будівель пологового будинку №5. Теперішня сума збільшилась на 30 мільйонів та загалом роботи оцінені у понад 175 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі планують провести реставрацію корпусу Міської клінічної інфекційної лікарні, що розташовується по вулиці Пастера 5/7. На ремонтні роботи готові витратити понад 50 мільйонів гривень.

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