В больнице Одессы планируют устроить кардиологическое отделение

Новое кардиологическое отделение — промежуточные результаты ремонта в больнице Одессы
В Одесской городской клинической больнице №11 активно производятся ремонтные работы в одном из корпусов. Там планируется открытие нового кардиологического отделения, которое станет частью центра кардиологии и кардиоревматологии.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Одесская городская клиническая больница №11 известна своей специализацией в областях общей хирургии, нейрохирургии, ортопедии и травматологии. Недавно больница получила новый ангиограф, который позволит оказывать высокотехнологичную кардиологическую и кардиохирургическую помощь на современном уровне.
"Создание на базе больницы центра кардиологии и кардиоревматологии обеспечит ее дальнейшее развитие как многопрофильного кластерного медицинского учреждения интенсивного лечения в соответствии с концепцией реформирования системы здравоохранения в Украине" , — говорится в сообщении горсовета.
Что сделано
Уже завершен значительный объем работ, в частности:
- гидроизоляция фундамента строения;
- замена кровельного перекрытия и кровли;
- установка новых окон;
- утепление фасада;
- монтаж систем электроснабжения, водоснабжения и водоотвода;
- установка вентиляционных и кондиционерных систем;
- инсталляция противопожарной системы.
Сейчас ведутся отделочные работы фасада, укладка керамической плитки и замена внутренних инженерных сетей.
Больше о ремонте медицинских учреждений в Одессе
Мы писали, что на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница", планируют устройство модульной котельной. В целом работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены более чем в 30 миллионов гривен.
Ранее мы писали, что управление капстроительства Одесского городского совета разместило новый скорректированный тендер на реконструкцию зданий роддома №5. Нынешняя сумма увеличилась на 30 миллионов и в целом работы оценены более чем в 175 миллионов гривен.
Добавим, что в Одессе планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!