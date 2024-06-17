В больнице Одессы планируют устроить кардиологическое отделение

Ремонт в больнице продолжается. Фото: ОГС

В Одесской городской клинической больнице №11 активно производятся ремонтные работы в одном из корпусов. Там планируется открытие нового кардиологического отделения, которое станет частью центра кардиологии и кардиоревматологии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Одесская городская клиническая больница №11 известна своей специализацией в областях общей хирургии, нейрохирургии, ортопедии и травматологии. Недавно больница получила новый ангиограф, который позволит оказывать высокотехнологичную кардиологическую и кардиохирургическую помощь на современном уровне.

"Создание на базе больницы центра кардиологии и кардиоревматологии обеспечит ее дальнейшее развитие как многопрофильного кластерного медицинского учреждения интенсивного лечения в соответствии с концепцией реформирования системы здравоохранения в Украине" , — говорится в сообщении горсовета.

Что сделано

Уже завершен значительный объем работ, в частности:

гидроизоляция фундамента строения;

замена кровельного перекрытия и кровли;

установка новых окон;

утепление фасада;

монтаж систем электроснабжения, водоснабжения и водоотвода;

установка вентиляционных и кондиционерных систем;

инсталляция противопожарной системы.

Сейчас ведутся отделочные работы фасада, укладка керамической плитки и замена внутренних инженерных сетей.

Продолжаются ремонтные работы. Фото: ОГС

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