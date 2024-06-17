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Новое кардиологическое отделение — промежуточные результаты ремонта в больнице Одессы

17 июня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В больнице Одессы планируют устроить кардиологическое отделение
Ремонт в больнице продолжается. Фото: ОГС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской городской клинической больнице №11 активно производятся ремонтные работы в одном из корпусов. Там планируется открытие нового кардиологического отделения, которое станет частью центра кардиологии и кардиоревматологии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Одесская городская клиническая больница №11 известна своей специализацией в областях общей хирургии, нейрохирургии, ортопедии и травматологии. Недавно больница получила новый ангиограф, который позволит оказывать высокотехнологичную кардиологическую и кардиохирургическую помощь на современном уровне.

"Создание на базе больницы центра кардиологии и кардиоревматологии обеспечит ее дальнейшее развитие как многопрофильного кластерного медицинского учреждения интенсивного лечения в соответствии с концепцией реформирования системы здравоохранения в Украине" , — говорится в сообщении горсовета.

Что сделано

Уже завершен значительный объем работ, в частности:

  • гидроизоляция фундамента строения;
  • замена кровельного перекрытия и кровли;
  • установка новых окон;
  • утепление фасада;
  • монтаж систем электроснабжения, водоснабжения и водоотвода;
  • установка вентиляционных и кондиционерных систем;
  • инсталляция противопожарной системы.

Сейчас ведутся отделочные работы фасада, укладка керамической плитки и замена внутренних инженерных сетей.

Ремонт в одесской больнице.
Продолжаются ремонтные работы. Фото: ОГС

Больше о ремонте медицинских учреждений в Одессе

Мы писали, что на территории Городской клинической больницы №1, больше известной как "Еврейская больница", планируют устройство модульной котельной. В целом работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены более чем в 30 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что управление капстроительства Одесского городского совета разместило новый скорректированный тендер на реконструкцию зданий роддома №5. Нынешняя сумма увеличилась на 30 миллионов и в целом работы оценены более чем в 175 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе планируют провести реставрацию корпуса Городской клинической инфекционной больницы, расположенного по улице Пастера 5/7. На ремонтные работы готовы потратить более 50 миллионов гривен.

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