В Измаиле отремонтируют колеи в порту по завышенной цене

Суда у Измаильского морского порта. Фото: Слідство.Інфо

Госпредприятие "Измаильский морской торговый порт" заключило договор на реконструкцию железнодорожных путей с фирмой "Метпроект". Подрядчику заплатят 35,9 млн. грн. По данным журналистов, цены на закупку плит в тендере могут существенно завышаться.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

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Что будут делать

Согласно тендерной документации, подрядчик должен отремонтировать путевое развитие четырех железнодорожных путей на территории порта. Работы должны быть завершены до конца следующего года.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Внутренние железобетонные плиты в стоимость работ учли по 6,3 тыс. грн за штуку, а наружные — по 4,2 тыс. грн за штуку без доставки.

Завышенные цены

Расследователи утверждают, что цена плит в тендере может быть больше чем вдвое больше рыночной. В частности, на сайте одного из производителей такие же материалы можно приобрести по 1,8 тыс. грн за штуку. Более того, в сентябре Измаильский порт заказывал те же плиты по более дешевой цене: внутренние за 5,5 тыс. грн за штуку, внешние — за 3,4 тыс. грн.

Также журналисты утверждают, что рельсы в тендере на 37% дороже рыночной цены.

Кто подрядчик

Владельцем фирмы "Метпроект", по данным платформы YouControl, является одесситка Ирина Волощук. Издание "Антикорупційний вимір" сообщает, что предприятие фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, в 2017 году его представители подавали поддельную справку для участия в тендере. В 2021 году "Метпроект" упоминался по делу об уклонении от налогов.

Напомним, расследователи обнаружили, что известную одесскую больницу отремонтируют по завышенным ценам.

Также в Одесской области объявили тендер на ремонт фасада за 35 тыс. грн.