В Измаиле отремонтируют колеи в порту по завышенной цене

Ремонт на 36 млн грн — порт на Одесчине почти вдвое завысил цены на материалы
Госпредприятие "Измаильский морской торговый порт" заключило договор на реконструкцию железнодорожных путей с фирмой "Метпроект". Подрядчику заплатят 35,9 млн. грн. По данным журналистов, цены на закупку плит в тендере могут существенно завышаться.
Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".
Что будут делать
Согласно тендерной документации, подрядчик должен отремонтировать путевое развитие четырех железнодорожных путей на территории порта. Работы должны быть завершены до конца следующего года.
Внутренние железобетонные плиты в стоимость работ учли по 6,3 тыс. грн за штуку, а наружные — по 4,2 тыс. грн за штуку без доставки.
Завышенные цены
Расследователи утверждают, что цена плит в тендере может быть больше чем вдвое больше рыночной. В частности, на сайте одного из производителей такие же материалы можно приобрести по 1,8 тыс. грн за штуку. Более того, в сентябре Измаильский порт заказывал те же плиты по более дешевой цене: внутренние за 5,5 тыс. грн за штуку, внешние — за 3,4 тыс. грн.
Также журналисты утверждают, что рельсы в тендере на 37% дороже рыночной цены.
Кто подрядчик
Владельцем фирмы "Метпроект", по данным платформы YouControl, является одесситка Ирина Волощук. Издание "Антикорупційний вимір" сообщает, что предприятие фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, в 2017 году его представители подавали поддельную справку для участия в тендере. В 2021 году "Метпроект" упоминался по делу об уклонении от налогов.
Напомним, расследователи обнаружили, что известную одесскую больницу отремонтируют по завышенным ценам.
Также в Одесской области объявили тендер на ремонт фасада за 35 тыс. грн.
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