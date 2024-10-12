Дунайський інститут в Ізмаїлі оголосив про капітальний ремонт корпусу

Будівля Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія". Фото: google.maps

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" оголосив торги на капітальний ремонт триповерхового навчального корпусу в Ізмаїлі. Вартість контракту оцінили у понад 35 мільйонів гривень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Інформація про торги. Фото: скриншот

Ремонт інституту: які роботи проведуть

Аукціон на проведення робіт відбудеться 24 жовтня 2024 року. Загальна сума закупівлі— 35 640 153 грн. Кошти візьмуть з держбюджету. За ці гроші замінять покрівлю, вікна та двері, установлять підсвітки фасаду, а також облаштують нові сходи й ґанок. Планується також модернізація системи кондиціонування з використанням енергоощадних технологій. Окрім того, буде проведено доброустрій території біля головного входу: асфальтне покриття замінять на тротуарну плитку, а по периметру навчального корпусу буде влаштовано шар гідроізоляції.

Більше про ремонт Дунайського інституту

Зазначимо, що навесні, навчальний заклад вже підписав контракт на 16 мільйонів гривень для виконання поточного ремонту цього ж корпусу. Роботи мають бути завершені до 30 листопада.

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеській ковзанці куплять генератор майже за 1,5 млн грн.

Також ремонтом лікарні в Одеській області займеться фірма, що фігурує у розслідуванні НАБУ.