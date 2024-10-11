Одеській ковзанці куплять генератор за 1,5 млн грн

Діти грають у хокей у школі "Крижинка". Фото: ДЮСШ "Крижинка"

Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах "Крижинка" оголосила тендер на закупівлю дизельного генератора. За нього готові заплатити 1,48 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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За тендерною документацією, потужність генератора має бути не менше 275 кВт. Торги призначені на 17 жовтня, а поставити товар мають до Нового року.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот

За інформацією видання "Думська", гроші на купівлю генератора виділяє Одеська обласна рада після численних звернень керівництва школи та батьків спортсменів. Річ у тім, що на сьогодні "Крижинка" — єдина функціонуюча льодова арена у місті, де можуть тренуватися фігуристи і хокеїсти.

Зазначимо, на початку жовтня школа вже проводила аукціон з купівлі генератора. У ньому взяли участь три фірми. Втім всі пропозиції відхилили з різних причин, тому торги були скасовані.

Нагадаємо, на Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку вже ремонтували.

Також ремонтом лікарні в Одеській області займеться фірма, що фігурує у розслідуванні НАБУ.