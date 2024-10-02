На Одещині тендер на 100 млн грн виграла підозріла фірма

До Балтської лікарні завозять обладнання. Фото: Ілюстративне/Facebook

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА уклав договір про ремонт лікарні у Балті з консорціумом "Авіс". Підряднику заплатять 100,4 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що робитимуть

За умовами тендера, підрядник має відремонтувати будівлю Балтської багатопрофільної лікарні на вулиці Ломоносова, 181. Зокрема, йдеться про утеплення фасаду, заміну вікон, благоустрій території біля закладу. Роботи мають завершити до кінця наступного року. Профінансує їх Європейський інвестиційних банк.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Хто робитиме

Консорціум "Авіс" за даними системи YouControl, створений двома одеськими фірмами, "СК Автострой" та "Інж-Строй".

Інформація про консорціум. Фото: скриншот

Перша з них, за даними видання "Антикорупційний вимір", згадується у розслідуванні НАБУ щодо злочинного угруповання Кауфмана — Грановського. Нагадаємо, за версією слідства, ця організація спеціалізувалася на корупційних схемах незаконної приватизації комунальної власності Одеси.

Друга фірма, "Інж-Строй", належить колишньому начальнику начальником відділу ЖКГ Овідіопольської райдержадміністрації Броніславу Цуркану. Ми писали, що нещодавно вона отримала підряд на ремонт пологового будинку в Одесі на 175 млн грн. За оцінками розслідувачів, вартість робіт може бути завищена на 10 млн грн.

Нагадаємо, в Одесі управління уклало угоду на 1 млн з фірмою свого ексначальника.

Також в Одесі оголосили тендер на ремонт доріг на 16,5 млн.