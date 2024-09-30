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Ремонт доріг понад усе — в Одеській мерії оголосили тендер на 16,5 млн грн

30 вересня 2024 11:16
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі знову оголосили дорогий тендер
В Одесі ремонтують дорогу. Ілюстративне фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Управління дорожного господарства Одеської міськради шукає підрядника на ремонтні роботи одразу на декількох вулицях. Переважно йдеться про район Пересипу.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Аукціон має відбутися 8 жовтня. Виконавцю місто готове заплатити 16,5 млн грн. 

Що ремонтуватимуть

Згідно з переліком, роботи проводитимуть на наступних ділянках:

  • тротуар на Миколаївській дорозі по непарній стороні від вул. 7-ї Пересипської до вул. Лузанівської;
  • Хаджибейська дорога від №131 до вул. Вапняної;
  • біля будинку обласного центру психічного здоров'я, вул. В. Нестеренка, 9;
  • перехрестя вул. 7-а Пересипська та Локомотивна;
  • вул. Г. Германа від вул. Наливної до вул. Отамана Головатого;
  • перехрестя 8-ї та 1-ї Ліній 2-го Лиманчику;
  • вул. Наливна від 8-ї Лінії 2-го Лиманчику до вул. Отамана Чепіги;
  • тротуар на непарній стороні Каретного провулку від Лютеранського провулку до провулку Топольського;
  • тротуар на парній стороні вул. Південної від вул. Т. Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського.

Загалом йдеться про площу у 9,6 тис. кв. м. 

Роботи мають виконати до кінця року. 

Нагадаємо, у Подільську на Одещині збудують протирадіаційне укриття у місцевій школі. Виконавцю робіт готові заплатити 80 млн грн.

Також в Одесі знову шукають підрядника на ремонт зруйнованої штормом котельні. Переможець попереднього аукціону відмовився виконувати роботи.

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