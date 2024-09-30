В Одесі знову оголосили дорогий тендер

Ремонт доріг понад усе — в Одеській мерії оголосили тендер на 16,5 млн грн
Управління дорожного господарства Одеської міськради шукає підрядника на ремонтні роботи одразу на декількох вулицях. Переважно йдеться про район Пересипу.
Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.
Аукціон має відбутися 8 жовтня. Виконавцю місто готове заплатити 16,5 млн грн.
Що ремонтуватимуть
Згідно з переліком, роботи проводитимуть на наступних ділянках:
- тротуар на Миколаївській дорозі по непарній стороні від вул. 7-ї Пересипської до вул. Лузанівської;
- Хаджибейська дорога від №131 до вул. Вапняної;
- біля будинку обласного центру психічного здоров'я, вул. В. Нестеренка, 9;
- перехрестя вул. 7-а Пересипська та Локомотивна;
- вул. Г. Германа від вул. Наливної до вул. Отамана Головатого;
- перехрестя 8-ї та 1-ї Ліній 2-го Лиманчику;
- вул. Наливна від 8-ї Лінії 2-го Лиманчику до вул. Отамана Чепіги;
- тротуар на непарній стороні Каретного провулку від Лютеранського провулку до провулку Топольського;
- тротуар на парній стороні вул. Південної від вул. Т. Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського.
Загалом йдеться про площу у 9,6 тис. кв. м.
Роботи мають виконати до кінця року.
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