В Одесі знову оголосили дорогий тендер

В Одесі ремонтують дорогу. Ілюстративне фото: Одеська мерія

Управління дорожного господарства Одеської міськради шукає підрядника на ремонтні роботи одразу на декількох вулицях. Переважно йдеться про район Пересипу.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що ремонтуватимуть

Згідно з переліком, роботи проводитимуть на наступних ділянках:

тротуар на Миколаївській дорозі по непарній стороні від вул. 7-ї Пересипської до вул. Лузанівської;

Хаджибейська дорога від №131 до вул. Вапняної;

біля будинку обласного центру психічного здоров'я, вул. В. Нестеренка, 9;

перехрестя вул. 7-а Пересипська та Локомотивна;

вул. Г. Германа від вул. Наливної до вул. Отамана Головатого;

перехрестя 8-ї та 1-ї Ліній 2-го Лиманчику;

вул. Наливна від 8-ї Лінії 2-го Лиманчику до вул. Отамана Чепіги;

тротуар на непарній стороні Каретного провулку від Лютеранського провулку до провулку Топольського;

тротуар на парній стороні вул. Південної від вул. Т. Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського.

Загалом йдеться про площу у 9,6 тис. кв. м.

Роботи мають виконати до кінця року.

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