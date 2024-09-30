В Одессе снова объявили дорогой тендер

В Одессе ремонтируют дорогу. Иллюстративное фото: Одесская мэрия

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета ищет подрядчика на ремонтные работы на нескольких улицах. В основном речь идет о районе Пересыпи.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что будут ремонтировать

Согласно перечню, работы будут проводить на следующих участках:

тротуар на Николаевской дороге по нечетной стороне от ул. 7-й Пересыпской до ул. Лузановской;

Хаджибейская дорога №131 до ул. Известковой;

у здания областного центра психического здоровья, ул. В. Нестеренко, 9;

перекресток ул. 7-я Пересыпская и Локомотивная;

ул. Германа от ул. Наливной на ул. Атамана Головатого;

перекресток 8-й и 1-й Линий 2-го Лиманчика;

ул. Наливная от 8-й Линии 2-го Лиманчика до ул. Атамана Чепиги;

тротуар на нечетной стороне Каретного переулка от Лютеранского переулка до переулка Топольского;

тротуар на четной стороне ул. Южной от ул. Т. Кузьмина до ул. Академика Ясиновского.

В общей сложности речь идет о площади в 9,6 тыс. кв. м.

Работы должны быть выполнены до конца года.

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