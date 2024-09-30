В Одессе снова объявили дорогой тендер

Ремонт дорог превыше всего — в Одесской мэрии объявили тендер на 16,5 млн грн
Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета ищет подрядчика на ремонтные работы на нескольких улицах. В основном речь идет о районе Пересыпи.
Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Аукцион должен пройти 8 октября. Исполнителю город готов заплатить 16,5 млн грн.
Что будут ремонтировать
Согласно перечню, работы будут проводить на следующих участках:
- тротуар на Николаевской дороге по нечетной стороне от ул. 7-й Пересыпской до ул. Лузановской;
- Хаджибейская дорога №131 до ул. Известковой;
- у здания областного центра психического здоровья, ул. В. Нестеренко, 9;
- перекресток ул. 7-я Пересыпская и Локомотивная;
- ул. Германа от ул. Наливной на ул. Атамана Головатого;
- перекресток 8-й и 1-й Линий 2-го Лиманчика;
- ул. Наливная от 8-й Линии 2-го Лиманчика до ул. Атамана Чепиги;
- тротуар на нечетной стороне Каретного переулка от Лютеранского переулка до переулка Топольского;
- тротуар на четной стороне ул. Южной от ул. Т. Кузьмина до ул. Академика Ясиновского.
В общей сложности речь идет о площади в 9,6 тыс. кв. м.
Работы должны быть выполнены до конца года.
Напомним, в Подольске в Одесской области построят противорадиационное укрытие в местной школе. Исполнителю работ готовы заплатить 80 млн грн.
Также в Одессе снова ищут подрядчика на ремонт разрушенной штормом котельной. Победитель предварительного аукциона отказался выполнять работы.
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