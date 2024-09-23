Підрядник ремонту котельні в Одесі відмовився від робіт

Робітники у котельній. Ілюстративне фото: мерія Одеси

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вдруге оголосило тендер на ремонт будівлі котельні "Північна-2" на вулиці Паустовського, 29а. Переможець попереднього аукціону від робіт відмовився.

Про це Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.

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Друга спроба

За умовами тендера, підрядник має відновити опорні конструкції, встановити балки та колони, відремонтувати покрівлю, зміцнити фундамент, а також замінити освітлювання. За це КП "ТМО" готове заплатити йому 11,4 млн грн.

На попередньому аукціоні переможцем визнали одеську фірму "КБК Фортіс". Але 20 вересня вона надіслала замовнику заяву про те, що відмовляється від виконання робіт.

Що відомо про котельну

Нагадаємо, що у ніч проти 27 листопада минулого року сильний вітер зруйнував димову трубу котельні заввишки понад сто метрів. Труба була збудована ще у 1989 році, і, за висновками фахівців, будівельні роботи виконали неякісно. Зокрема, зразки бетону з різних ділянок будівлі виявилися різного рівню міцності. Спеціалісти вирішили, що відремонтувати трубу неможливо, тому треба будувати нову.

У серпні почалися роботи з облаштування фундаменту та виготовлення конструкцій нової труби. На це UNICEF виділила 60 мільйонів гривень. Завершити роботи планували до 1 листопада.

Зазначимо також, що котельня "Північна-2" забезпечує теплом десять дитячих садків, дев’ять шкіл і шість медичних закладів, обслуговуючи загалом 120 000 мешканців міста.

Нагадаємо, що в одеському ляльковому театрі встановлять інклюзивний ліфт за 1,7 млн грн.

Також на Одещині витратять понад 32 млн грн на ремонт школи.