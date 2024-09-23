Подрядчик ремонта котельной в Одессе отказался от работ

Труба котельной "Северная-2". Фото: мэрия Одессы

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" объявило тендер на ремонт здания котельной "Северная-2" на улице Паустовского, 29а. Победитель предыдущего аукциона от работ отказался.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Объявление о тендере на Prozorro

Вторая попытка

По условиям тендера подрядчик должен восстановить опорные конструкции, установить балки и колонны, отремонтировать кровлю, укрепить фундамент, а также заменить освещение. За это КП "ТМО" готово заплатить ему 11,4 млн. грн.

На предыдущем аукционе победителем признана одесская фирма "КБК Фортис". Но 20 сентября она направила заказчику заявление о том, что отказывается от выполнения работ.

Что известно о котельной

Напомним, что в ночь на 27 ноября прошлого года сильный ветер разрушил дымовую трубу котельной высотой более ста метров. Труба была построена еще в 1989 году и, по выводам специалистов, строительные работы выполнили некачественно. В частности, образцы бетона из разных участков здания оказались разного уровня прочности. Специалисты решили, что отремонтировать трубу невозможно, поэтому нужно строить новую.

В августе начались работы по устройству фундамента и изготовлению конструкций новой трубы. На это UNICEF выделила 60 миллионов гривен. Завершить работу планировали до 1 ноября.

Отметим также, что котельная "Северная-2" обеспечивает теплом десять детских садов, девять школ и шесть медицинских заведений, обслуживая всего 120 000 жителей города.

Напомним, что в одесском кукольном театре установят инклюзивный лифт за 1,7 млн. грн.

Также в Одесской области потратят более 32 млн грн на ремонт школы.