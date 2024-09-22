В Одесі витратять 1,7 млн на ліфт для осіб з інвалідністю

Будівля одеського театру ляльок. Фото: Вікіпедія/Крістіна Федорович

Одеський театр ляльок оголосив тендер на капітальний ремонт своєї будівлі. Зокрема, планують встановити ліфт для осіб з інвалідністю. За це установа готова заплатити 1,7 мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що хочуть зробити

Згідно з тендерною документацією, підрядник має пробити прорізи у бетонних конструкціях, облаштувати фундамент, зібрати деталі підйомника і вмонтувати їх. Крім того, ліфт необхідно під'єднати до системи електропостачання.

Торги мають відбутися 7 жовтня, а самі роботи треба завершити до 15 грудня.

Одеський театр ляльок

Нагадаємо, ляльковий театр в Одесі був заснований ще у 1932 році, відтак, є одним з найстаріших в Україні. Спочатку він діяв при Театрі юного глядача і проводив виїзні вистави у школах, дитсадках та інтернатах. Власне приміщення на вулиці Пастера, 15 театр отримав тільки після Другої світової війни. У 2018 році заклад отримав статус академічного.

Квитки на всі вистави можна придбати онлайн на сайті театру, у театральних касах міста, а також безпосередньо в самому закладі перед початком вистави (каса театру починає працювати за годину до початку вистави).

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо про смерть видатного театрального актора і режисера Валерія Басселя.

Також повідомлялося, що Італія бере на себе фінансування ремонтів шести пам'яток архітектури у центрі Одеси.