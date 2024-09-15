Україна розробила план захисту культурної спадщини за підтримки ЮНЕСКО

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

У співпраці з міжнародними партнерами Україна завершила розробку генерального плану захисту культурної спадщини, який фокусується на шести пріоритетних напрямах. Документ включає посекторальний план дій, спрямований на захист архітектурних об'єктів та культурних цінностей, зокрема в Одесі.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходив в Одесі, заявила керівник відділу політики та досліджень Сектору культури ЮНЕСКО Берта де Санкрістобаль.

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За її словами, один із ключових аспектів документа — створення спеціалізованих інструментів для захисту культурних об'єктів та розробка аварійних планів. До заходів входить постачання обладнання для моніторингу руйнувань історичних пам'яток. Також був проведений незалежний аналіз стану цих об'єктів після руйнувань, спричинених військовими атаками.

"Ми проведемо постачання обладнання для того, щоб моніторити ступінь руйнування історичних об'єктів. Також провели незалежний аналіз, незалежний моніторинг стану історичних наслідків після руйнівних атак", — зазначила Берта де Санкрістобаль.

Захист музеїв Одеси

Також, за словами представниці, організація ЮНЕСКО взяла на себе відповідальність за маркування понад 300 історичних об'єктів своєю емблемою та допомагає в проведенні екстрених заходів, спрямованих на збереження колекцій і захист музеїв. Особливу увагу приділено музею археології та музею мистецтва в Одесі, яким надана підтримка в організації фондів, дотриманні безпекових протоколів і захисті колекцій.

"Організація допомагає у питанні захисту та збереження колекцій, застосування протоколів безпеки, організації музейних фондів тощо. Я хочу скористатися можливістю, щоб сказати, що ЮНЕСКО буде продовжувати підтримувати Україну у збереженні її культурної спадщини", — додала Берта де Санкрістобаль.

Вона також зазначила, що наступного року у Вільнюсі планується проведення конференції, де будуть підсумовані результати реалізованих ініціатив по Україні.