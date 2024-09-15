Украина разработала план защиты культурного наследия при поддержке ЮНЕСКО

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

В сотрудничестве с международными партнерами Украина завершила разработку генерального плана защиты культурного наследия, фокусирующегося на шести приоритетных направлениях. Документ включает в себя посекторальный план действий, направленный на защиту архитектурных объектов и культурных ценностей, в частности в Одессе.

Об этом на форуме Odesa Revival Economic Forum, проходившем в Одессе, заявила руководитель отдела политики и исследований Сектора культуры ЮНЕСКО Берта де Санкристобаль.

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По ее словам, одним из ключевых аспектов документа является создание специализированных инструментов для защиты культурных объектов и разработка аварийных планов. В мероприятия входит поставка оборудования для мониторинга разрушений исторических памятников. Также был проведен независимый анализ состояния этих объектов после разрушений, вызванных военными атаками.

"Мы проведем поставку оборудования для того, чтобы мониторить степень разрушения исторических объектов. Также провели независимый анализ, независимый мониторинг состояния исторических последствий после разрушительных атак", — отметила Берта де Санкристобаль.

Защита музеев Одессы

По словам представительницы, организация ЮНЕСКО взяла на себя ответственность за маркировку более 300 исторических объектов своей эмблемой и помогает в проведении экстренных мероприятий, направленных на сохранение коллекций и защиту музеев. Особое внимание уделено музею археологии и музею искусства в Одессе, которым оказана поддержка в организации фондов, соблюдении протоколов безопасности и защите коллекций.

"Организация помогает в вопросе защиты и сохранения коллекций, применения протоколов безопасности, организации музейных фондов и т.д. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы сказать, что ЮНЕСКО будет продолжать поддерживать Украину в сохранении ее культурного наследия", — добавила Берта де Санкристобаль.

Она также отметила, что в следующем году в Вильнюсе планируется проведение конференции, где будут подведены итоги реализованных инициатив по Украине.