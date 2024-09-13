Італія профінансує ремонт пам'яток в Одесі

Будинок Зонтага в Одесі. Фото:shukach.com/

Італія профінансує відбудову історичних будинків в Одесі. Безпосередні роботи проводитимуть українські підприємства. А в одному з будинків розташується центр управління культурним спадком.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходив вчора в Одесі, заявив керівник агенції AICS в Україні і Молдові П'єтро Піппі.

Читайте також:

Що відбудують

За словами П’єтро Піппі, Італія спрямує кошти на ремонт п’ятьох будинків в історичному центрі Одеси. З них чотири перебувають на балансі області, а один належить місту. При цьому, наголосив керівник агенції, реставрацією мають займатися саме українці.

"Цей будинок належить до світу, але по-перше він належить вам. І люди, що можуть відновлювати цей будинок, мають бути українцями, працівниками з України, бо для них це справді важливо", — зазначив він.

Як розповів у коментарі агенції "Укрінформ" директор Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, йдеться про філармонію, музеї Західного та Східного мистецтва, Літературний та Художній, а також будинок Зонтага на Приморському бульварі.

Нова установа

У будинку Зонтага, стверджує П’єтро Піппі, має розташуватися центр з управління культурним спадком Одеси.

"Такий центр має бути чимось дуже живим, дуже активним. Це повинно бути місце, де ми будемо проводити навчання, лекції, освітні заходи та навіть надавати робочі місця. Бо у рамках цього проєкту ми розглядаємо питання маркетингу, питання людських ресурсів", — зазначив він.

Реалізацію проєкту мають розпочати наступного року.

Відзначимо, що за час повномасштабної війни росіяни пошкодили в Одеській області 123 культурні пам’ятки, 18 з яких мають національне значення.