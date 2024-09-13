Италия профинансирует ремонт достопримечательностей в Одессе

Дом Зонтага в Одессе. Фото:shukach.com/

Италия профинансирует восстановление исторических зданий в Одессе. Непосредственные работы будут производить украинские предприятия. А в одном из домов разместится центр управления культурным наследием.

Об этом на проходившем вчера в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил руководитель агентства AICS в Украине и Молдове Пьетро Пиппи.

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По словам Пьетро Пиппи, Италия направит средства на ремонт пяти домов в историческом центре Одессы. Из них четыре находятся на балансе области, а один принадлежит городу. При этом, подчеркнул руководитель агентства, реставрацией должны заниматься украинцы.

"Этот дом принадлежит к миру, но во-первых он принадлежит вам. И люди, которые могут восстанавливать этот дом, должны быть украинцами, работниками из Украины, потому что для них это действительно важно", — отметил он.

Как рассказал в комментарии агентству "Укринформ" директор Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга, речь идет о филармонии, музеях Западного и Восточного искусства, Литературном и Художественном, а также здании Зонтага на Приморском бульваре.

Новое учреждение

В доме Зонтага, утверждает Пьетро Пиппи, должен разместиться центр по управлению культурным наследием Одессы.

"Такой центр должен быть чем-то очень живым, очень активным. Это должно быть место, где мы будем проводить обучение, лекции, образовательные мероприятия и даже предоставлять рабочие места. Потому что в рамках этого проекта мы рассматриваем вопросы маркетинга, вопросы человеческих ресурсов", — отметил он. он.

Реализацию проекта должны начать в следующем году.

Отметим, что за время полномасштабной войны россияне повредили в Одесской области 123 культурных памятника, 18 из которых имеют национальное значение.