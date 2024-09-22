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В одесском театре кукол установят инклюзивный лифт за 1,7 млн грн

22 сентября 2024 13:46
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе потратят 1,7 млн на лифт для лиц с инвалидностью
Здание одесского театра кукол. Фото: Википедия/Кристина Федорович
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский театр кукол объявил тендер на капитальный ремонт своего здания. В частности, планируется установить лифт для лиц с инвалидностью. За это учреждение готово заплатить 1,7 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Объявление про тендер на Prozorro. Фото: скриншот

Что хотят сделать

Согласно тендерной документации, подрядчик должен пробить прорези в бетонных конструкциях, обустроить фундамент, собрать детали подъемника и встроить их. Кроме того, лифт необходимо подключить к системе электроснабжения.

Торги должны пройти 7 октября, а сами работы нужно завершить до 15 декабря.

Одесский театр кукол

Напомним, кукольный театр в Одессе был основан еще в 1932 году, и, таким образом, является одним из старейших в Украине. Сначала он действовал при Театре юного зрителя и проводил выездные представления в школах, детсадах и интернатах. Помещение на улице Пастера, 15 театр получил только после Второй мировой войны. В 2018 году заведение получило статус академического.

Билеты на все представления можно приобрести онлайн на сайте театра, в театральных кассах города, а также непосредственно в самом заведении перед началом спектакля (касса театра начинает работать за час до начала представления).

Напомним, 8 сентября стало известно о смерти выдающегося театрального актера и режиссера Валерия Басселя.

Также сообщалось, что Италия берет на себя финансирование ремонтов шести памяток архитектуры в центре Одессы.

Одесса ремонт тендер лифты Новости Одессы

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